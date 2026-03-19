Szaúd-Arábia katonai fellépést helyezett kilátásba Irán ellen, Katar kiutasította a teheráni diplomatákat

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. március 19. 09:04

Szaúd-Arábia katonai fellépést sem zár ki Irán ellen, miután Teherán arab LNG-terminálokat támadott. Katar diplomatákat utasított ki a súlyosbodó válság közepette.

A közel-keleti helyzet drámai gyorsasággal eszkalálódik: Szaúd-Arábia nyilvánosan is jelezte, hogy szükség esetén katonai eszközökkel lép fel Irán ellen, miközben Katar már konkrét diplomáciai lépéseket tett Teheránnal szemben - számolt be róla az Al-Dzsazíra.

Az események láncolata azzal kezdődött, hogy az izraeli légierő csapást mért egy iráni gázmezőre. A támadásra válaszul Teherán a régió arab országainak LNG-termináljait vette célba, ami súlyos aggodalmat keltett az energiaellátás biztonsága és a térség stabilitása szempontjából. Március 18-án, szerda este rakétatlálat érte Katar kulcsfontosságú Ras Laffan LNG-létesítményét.

A kialakult helyzetre reagálva Szaúd-Arábia rendkívüli vezetői értekezletet hívott össze. A tanácskozást követően Rijád külügyminisztere világossá tette: országuk elsődlegesen diplomáciai úton kívánja rendezni a konfliktust, ugyanakkor nem zárják ki a katonai beavatkozást sem.

Mint fogalmazott, az arab államok türelme nem végtelen, és elérkezett az idő, hogy Irán meghallja a szomszédos muszlim országok figyelmeztetését.

Eközben Katar is határozott lépésre szánta el magát. A dohai külügyminisztérium bejelentette, hogy több iráni diplomatát – köztük a katonai és nemzetbiztonsági attasét – kiutasítanak az országból. Az érintetteknek 24 órát adtak arra, hogy elhagyják Katart és visszatérjenek Iránba.

A döntést a katari LNG-terminált ért támadás váltotta ki. Doha élesen bírálta Teherán lépéseit, hangsúlyozva: „Irán támadásai szakadékba lökik az egész régiót.”

A térségben kialakuló feszültség nem csupán regionális biztonsági kérdés, hanem globális gazdasági kockázatot is hordoz, különösen az energiahordozók piacán. A következő napok döntő jelentőségűek lehetnek abban, hogy a konfliktus diplomáciai úton kezelhető marad-e, vagy újabb fegyveres eszkaláció felé sodródik a Közel-Kelet.

Főképen: Rakétatalálat érte Katar kulcsfontosságú Ras Laffan LNG-létesítményét, a becsapódás után tűz ütött ki – a támadás tovább fokozza az iráni–izraeli konfliktus okozta globális energiapiaci feszültségeket.