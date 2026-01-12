Rekordév a turizmusban

Szerző: MTI, Gondola

2026. január 12. 19:02

A tavalyi a hazai turizmus új rekordéve, amikor az előző évi rekordját is megdöntötte, a vendégek száma meghaladta a 20 milliót – mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) elnöke a turizmus 2025. évi előzetes eredményeit értékelő sajtótájékoztatón hétfőn.

Kiemelkedő eredménynek nevezte, hogy egy 10 milliós ország kétszer annyi vendéget fogadott, mint amennyien az országban élnek. A magyar turizmus az uniós átlag 2,5-szeresével nőtt a vendégszámot tekintve, Ausztriát több mint kétszeresen, Horvátországot több mint ötszörösen, Csehországot pedig több mint kétszeresen szárnyalta túl. Az a tény, hogy a magyar turizmus tavalyi teljesítménye az Európai Unióban vendégszám-növekedést tekintve a 7. helyre volt elég, ez valamennyiünket büszkeséggel tud eltölteni – fogalmazott Guller Zoltán, és jelezte: a repülőtér elérte a 19 milliós utasszámot, ami az elmúlt 75 év legjobb eredménye.