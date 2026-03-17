Nacsa Lőrinc Marosvásárhelyen: Itt Erdélyben mindig hamar kiderül, ha valakinek csak a neve magyar, de a szíve nem

Szerző: Gondola

2026. március 17. 10:07

„Őrizzük meg nemzeti egységünket, húzzunk egy irányba, a magyar jövő az, amiért érdemes együtt dolgoznunk” – hangoztatta Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap Marosvásárhelyen a Székely Vértanúk Emlékművénél tartott ünnepi beszédében.

Nacsa Lőrinc Marosvásárhelyen, a Székely Vértanúk Emlékművénél tartott ünnepi beszédében az 1848–49-es forradalom tanulságait a nemzeti egység és összefogás fontosságával kapcsolta össze.

Beszédében kiemelte, hogy az 1848-as forradalom a magyar szabadságszeretet példája volt, amely békésen indult, és az összefogás, valamint az önkéntes áldozatvállalás tette erőssé. Hangsúlyozta, hogy a magyarság ma is elutasítja az erőszakot, ugyanakkor képes megvédeni magát.

Az államtitkár szerint a legfontosabb tanulság az egység ereje, amely a jelenlegi nemzetpolitika alapja is: „minden magyar felelős minden magyarért”. Ennek jegyében az elmúlt években számos eredményt értek el a határon túli magyar közösségek támogatásában, különösen az oktatás, a kultúra és a gazdaság területén.

Figyelmeztetett arra is, hogy vannak politikai erők, amelyek gyengítenék ezt az egységet, például a külhoni magyarok jogainak csökkentésével. Beszéde végén arra buzdított, hogy a választásokon olyan képviselőket támogassanak, akik a nemzeti összetartozást képviselik, és folytatni tudják az eddigi politikát.

