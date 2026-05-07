Navracsics Tibor szerint ezek vezettek a Fidesz vereségéhez
Szerző: Gerzsenyi Krisztián/Mandiner
2026. május 7. 14:37
Súlyos önkritikát fogalmazott meg Navracsics Tibor: szerinte a Fidesz eltávolodott a polgári értékektől, és emiatt veszítette el a középosztály támogatását, ami a választási vereséghez vezetett.
Komoly önkritikát fogalmazott meg a Fidesz elmúlt éveivel kapcsolatban Navracsics Tibor leköszönő közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Mandinernek adott interjújában.
A politikus szerint a kormánypárt fokozatosan elveszítette azt a középosztályt, amely a Fidesz felemelkedésének alapját jelentette.
Navracsics szerint ezek vezettek a Fidesz vereségéhez
- A volt miniszter szerint a Fidesz leértékelte a polgári értékeket és a középosztályt, amelyek a párt sikerének alapját adták a kilencvenes évek végétől.
- Úgy véli, a 2014 utáni időszak fordulópontot jelentett Magyarország és az Európai Unió kapcsolatában.
- Különösen sorsdöntőnek nevezte a Fidesz távozását az Európai Néppártból, amely szerinte hozzájárult a középosztály elvesztéséhez.
- Azt mondta: bár a Fidesz anyagilag megerősítette a középosztályt, közben megfeledkezett azokról az értékekről, amelyek korábban összetartották ezt a társadalmi réteget.
„Előbb megsértették az embereket”
Navracsics Tibor arról is beszélt, hogy a Fidesz az elmúlt 16 évben számos társadalmi csoporttal konfliktusba került.
- Szerinte hiába javult sokak életkörülménye, a kormány gyakran előbb „jól megsértette” az embereket.
- Hozzátette: később sem érkezett olyan gesztus, amely azt mutatta volna, hogy a viták ellenére egy közösséghez tartoznak.
- A politikus szerint ez fokozatosan apasztotta a Fidesz támogatói bázisát.
A kampányról is kemény kritikát mondott
A leköszönő miniszter szerint a Fidesz kampánya túlságosan egysíkú volt.
- A párt fő témája ismét a háború lett, miközben a Tisza Párt inkább belpolitikai és szakpolitikai problémákat vetett fel.
- Navracsics szerint a Fidesz nem reagált megfelelően ezekre a kérdésekre, pedig számos eredményt fel tudott volna mutatni az elmúlt 16 évből.
- Úgy fogalmazott: a kampány főszereplői valójában nem foglalkoztak szakpolitikai ügyekkel, ami összességében kudarchoz vezetett.
Orbán Viktorról is beszélt
Navracsics Tibor szerint Orbán Viktor továbbra is megkerülhetetlen szereplője marad a magyar politikának.
- A volt miniszter úgy látja, Orbán akár háttérből irányító szerepben is meghatározó maradhat.
- Szerinte a Fidesz jövője azon múlik, hogy képes-e újra kiszélesíteni ideológiai látókörét és támogatói bázisát.
- Fontosnak nevezte a helyi közösségek, polgári körök és klubok újjászervezését is.
Az uniós pénzekről sem optimista
Navracsics az interjúban az uniós források ügyéről is beszélt.
- Szerinte az Európai Bizottság várhatóan továbbra is feltételekhez köti a támogatások folyósítását.
- Úgy véli, a gyermekvédelmi törvény és a migrációs ügyek körüli viták komoly belpolitikai konfliktusokat okozhatnak az új kormány számára is.
- A politikus összességében nem túl derűlátó az uniós pénzek gyors hazahozatalát illetően.