BL-döntő: Balhéznak a párizsi és londoni szurkolók Budapesten

Szerző: police/Golndola

2026. május 30. 10:36

Igényes rendészeti feladatokat is el kell látniuk a magyar hatóságoknak a budapesti Bajnokok Ligája döntő futballmérkőzéshez kapcsolódóan.

Több szurkoló verekedett össze 2026. május 30-án 0 óra 20 perc körül Budapest VII. kerületében, a Király utcában. BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság csoportos garázdaság bűntett miatt ismeretlen tettesek ellen indított eljárást, melynek keretében elemzik a kamerafelvételeket is - írja a police.hu.

Sajtójelentések szerint egymásra találtak a budapesti belvárosban a párizsi és a londoni szurkolók, és erőszakos összecsapásokra került sor.

