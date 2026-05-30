Máthé Zsuzsa: Erőfitogtatás és megfélemlítés a célja a polgármesteri fizetések csökkentésének
A polgármesterek fizetésének csökkentésénél – ahogy az újraválaszthatóság korlátozásánál is – a cél nem az emberségesség és működőképesség biztosítása, sokkal inkább
az erőfitogtatás, a megfélemlítés, a kontraszelekció, a kicsinyes bosszú, az álszent populizmus
és főként az állam totális leuralása – fogalmazott közösségi oldalán Máthé Zsuzsa.
Miközben Magyar Péter jelentősen csökkentené a polgármesterek fizetését, és a törvény szerint járó végkielégítéseket sem kívánja kifizetni az általa eltávolított embereknek,
a Diákhitel Központ vezérigazgatójaként 2022-ben (!) 3,5 millió forintos fizetése volt
– mutatott rá a KDNP országgyűlési képviselője.
Hozzáfűzte, emellett Magyar Péter a Zrt.-ként működő szervezet igazgatótanácsi tagjaként 400 ezer forint havi apanázst is felvett, úgy, hogy egy automatizált folyamatokkal működő, országos fiókhálózattal nem rendelkező, százfős állami pénzintézetet vezetett. Egy pillanatig nem tiltakozott a juttatások elfogadása miatt
a mostanra démonizált NER oszlopos tagjaként.
Ma egy megyei jogú város első emberének keresete bőven elmarad a Diákhitel Központ egykori vezérigazgatójának évekkel korábbi jövedelmétől, miközben ez a feladat – mondjuk Miskolc esetében – egy százötvenezres város vezetésének felelősségét jelenti – jegyezte meg Máthé Zsuzsa.
Címkép: Máthé Zsuzsa - kdnp.hu