Márki-Zay Péter: Nem erre szavaztunk április 12-én

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 28. 17:07

Márki-Zay Péter szerint veszélyes irányba vezethet a polgármesteri fizetések csökkentése, és úgy véli, nem ezt a politikai változást támogatták a választók.

Élesen reagált Márki-Zay Péter arra a bejelentésre, miszerint a Tisza-kormány csökkentené a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetését is.

A hódmezővásárhelyi polgármester a Facebook-oldalára feltöltött videóban arról beszélt, hogy szerinte félrevezető a polgármesterek korrupciójára hivatkozva indokolni a fizetéscsökkentést.

Márki-Zay Péter: a korrupt politikusokat börtönbe kell zárni

Márki-Zay Péter hangsúlyozta, hogy a tisztességesen dolgozó polgármestereket nem szabad összemosni a korrupt politikusokkal. „Mi egy olyan változásra szavaztunk áprilisban, ahol a korrupt polgármestereknek nem a fizetését csökkentik, hanem börtönbe csukják őket” – fogalmazott.

A politikus szerint a magyar polgármesterek ma nincsenek túlfizetve, a bérekkel kapcsolatos politikai kommunikáció pedig szerinte populista megközelítés, amely hosszú távon káros lehet.

Márki-Zay Péter arról is beszélt, hogy számára nem az volt a legnagyobb probléma, mennyit keres a miniszterelnök, hanem az, hogy szerinte „ezermilliárdokat loptak el ettől az országtól”.

Új egypártrendszert épít a Tisza?

A hódmezővásárhelyi polgármester legnagyobb aggályának azt nevezte, hogy szerinte a Tisza Párt adminisztratív eszközökkel próbálhatja meg befolyása alá vonni az önkormányzatokat.

„És itt megnyílik a lehetőség a Tisza Párt előtt, hogy elfoglalja az önkormányzatokat, és akkor tényleg egyszínűvé lesz az ország, akkor egy új egypártrendszerben találjuk magunkat. És őszintén szólva ez nem az, amire áprilisban szavaztunk”

– mondta Márki-Zay Péter.

A politikus arra kérte Magyar Pétert, hogy még az Országgyűlés döntése előtt egyeztessen az önkormányzati szövetségekkel és a városvezetőkkel.

„Nagyon fontosnak tartom, hogy Magyar Péter tisztázza, hogy ő valódi demokráciát akar” – tette hozzá.

Főképen: Márki-Zay Péter és Kármán András (akkor még leendő) pénzügyminiszter Hollandia legnagyobb ünnepe, a Király születésnapja alkalmából a Szépművészeti Múzeumban rendezett fogadáson 2026. április 27-én.