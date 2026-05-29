Rabszállító autóval ütközött kísérőautója Kiskunhalason

Szerző: MTI

2026. május 29. 22:03

Balesetet szenvedett egy rabszállító autó és kísérőautója Kiskunhalason pénteken délután- közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) az MTI-vel.

Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője az MTI-nek elmondta, az elsődleges adatok alapján könnyű sérüléssel és anyagi kárral járó szolgálati baleset történt Kiskunhalason péntek délután.

Hozzátette, a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kis rabszállítója Kiskunhalas belterületén közlekedett, amikor haladása során hirtelen fékezni kényszerült, ezért

a szállítást biztosító kísérőautó hátulról nekiütközött.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a baleset következtében a rabszállítóban utazó büntetés-végrehajtási személyzet közül ketten, illetve egy fogvatartott könnyebben megsérült, sérülésük csekély foka miatt a helyszínen ellátást nem igényeltek - tette hozzá.

A kísérőautóban utazó egyik kollégát azonban kórházba szállították a mentőszolgálat kiérkező munkatársai további vizsgálatok elvégzése céljából.

Az ilyenkor életbe lépő szakmai protokoll alapján a felügyelők a segítségnyújtás mellett

biztosították a helyszínt a rendőrség kiérkezéséig,

majd a fogvatartottakat az intézetbe visszaszállították.