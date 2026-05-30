Rétvári Bence: Milyen áron kötött alkut Magyar Péter Ursula von der Leyennel?

Szerző: kdnp.hu

2026. május 30. 08:07

Magyar Péter az uniós vezetők előtti hercigeskedés kedvéért romba döntötte a magyar szuverenitást. Nagy terhet rak a családokra, tévútra lökte a jövőt.

Mi van a háttérmegállapodásban, mit vállalt a kormány? Erről nem mondtak semmit. Milyen áron kötött ma alkut Magyar Péter Ursula von der Leyennel? – reagált közösségi oldalán az uniós forrásokról szóló bejelentésre Rétvári Bence. Juhász Hajnalka azt hangsúlyozta: az uniós források járnak nekünk, azonban a magyar önrendelkezés nem lehet a vételár; aki a szuverenitásról mond le, az nem pénzt szerez Magyarországnak, hanem függőséget.

„Nagyon szorosan fogunk a Migrációs Paktum végrehajtásán dolgozni”,

„mindenütt ugyanaz lesz a feltételrendszer” – ezek hangzottak el Ursula von der Leyentől. „A Migrációs Paktum egy közvetlenül alkalmazandó jogszabálycsomag” – ezt pedig már Magyar Péter mondta. Ez egyértelmű fordulat a korábbi magyar migrációs állásponthoz képest több szempontból is – írta Rétvári Bence. Felidézte:

Magyarország eddig elutasította a Migrációs Paktumot, ezért is mi vagyunk az egyetlen ország, amelyik nem adott le úgynevezett Végrehajtási Tervet a Paktumhoz.

Eddig szabálytalannak tartottuk a Migrációs Paktum elfogadását két okból is. Egyrészt azért, mert

az állam- és kormányfőkből álló Európai Tanácsnak kellett volna ebben a kérdésben egyhangúsággal dönteni, de végül nem ott döntöttek róla, hanem a Belügyi Tanácsban.

Az EU Belügyi Tanácsában szintén egyhangúsággal kellett volna dönteni ebben a kérdésben, de végül minősített többséggel döntöttek. Ez szabálytalan.

Magyarország a Migrációs Paktum ellen szavazott, mégis elfogadottnak minősítették.

Magyar Péter képes arról beszélni, hogy mivel a Migrációs Paktum elfogadása Orbán Viktor hivatali ideje alatt történt, ezért ő érte a felelős – emelte ki a KDNP frakcióvezetője. Rámutatott:

Magyarország minden fórumon ellenezte a paktum elfogadását, és az EU a saját eljárási szabályait is megszegve erőltette át

a magyar ellenszavazat ellenére.

„Strukturális reformok” – ezt vállalta Magyarország a mai brüsszeli sajtótájékoztató alapján. De hogy mik a strukturális reformok, arról semmit nem hallottunk. Mit jelent ez az adórendszerre nézve? Mit jelent a nyugdíjrendszerre nézve? Mit jelent a hatósági árakra nézve (rezsicsökkentés, védett üzemanyagár)? Mit jelent a kórházakra, TB kasszára, kisiskolákra nézve? Mit jelent ez a gyermekvédelmi törvény kapcsán? Mi van a háttérmegállapodásban, mit vállalt a kormány?

Milyen áron kötött ma alkut Magyar Péter Ursula von der Leyennel?

– sorolta a válaszra váró kérdéseket Rétvári Bence. Leszögezte:

Magyarországnak járnak az uniós források. Ezek nem ajándékok, nem politikai kegyek, hanem a magyar embereket, családokat, vállalkozásokat, önkormányzatokat, egyetemeket megillető pénzek.

Az elmúlt években mi ezekből jelentős összegeket – nagyjából tizenkétmilliárd euró értékben – már lehívtunk, és a fennmaradó forrásokért is folyamatosan folytak a tárgyalások. A különbség azonban nem technikai, hanem politikai természetű. Lehet úgy tárgyalni, hogy közben az ember nem adja fel az ország alapvető érdekeit. És lehet úgy is, hogy valakinek csak a gyorsaság számít, ezért kész olyan engedményekre, amelyeknek később az egész ország fizeti meg az árát – fejtette ki a kereszténydemokrata politikus.

Közölte: ezek a források a következő EU-költségvetés elfogadásakor így is, úgy is megérkeztek volna Magyarországra. Minden engedmény,

minden most még titkos vállalás, amit Magyar Péter tett, a nemzeti érdek felesleges feladása.

Ugyanis nem lehet alku tárgya a határvédelem, a rezsicsökkentés, a családtámogatási rendszer, a nyugdíjasok biztonsága, a gyermekvédelem, és Magyarország önrendelkezése.

Juhász Hajnalka úgy fogalmazott posztjában: az uniós források járnak nekünk, azonban a magyar önrendelkezés nem lehet a vételár!

A kampányban még arról hallhattunk, hogy az új kormány határozottabban fogja képviselni a magyar érdekeket Brüsszelben, a mai sajtótájékoztató alapján azonban egyre inkább az a benyomás alakul ki, hogy a források megszerzésének feltétele nem pusztán néhány technikai reform végrehajtása, hanem olyan politikai elvárások teljesítése is lehet, amelyek

hosszú távon szűkíthetik Magyarország önálló döntési mozgásterét és cselekvőképességét

– figyelmeztetett a frakcióvezető-helyettes. Úgy vélte, a sajtótájékoztatón elhangzottak alapján a jövőben nem leszünk képesek önállóan dönteni a migrációs politikánkról.

A magyar miniszterelnök elképesztő módon még az EU migrációs politikájának alakulásáért is az elmúlt 16 évet okolta, pedig mi voltunk az egyetlen tagállam, amely ebben a kérdésben megkérdezte a választók véleményét – emelte ki Juhász Hajnalka.

Hozzátette, Magyar Péter a Migrációs Paktum végrehajtása kapcsán – amelyről egyébként először nem meglepő módon a Bizottság elnöke beszélt a sajtótájékoztatón – mosta a kezeit, majd méltatta az EU álláspontját.

A Migrációs Paktum ugyanakkor, mint tudjuk, egyenlő a nemzeti szuverenitás elvesztésével,

még akkor is, ha annak keretei között megpróbálnak majd jogilag manőverezni és miniszterelnök úr kommunikációs trükkökkel megpróbálja elhitetni, hogy Magyarország hosszútávon elkerülheti a migránsok kötelező betelepítését alternatív megoldásokkal. Sajnos ilyen fokú naivitásra nem építhetjük Magyarország jövőjét – írta a KDNP képviselője. Hangsúlyozta: nem kaptunk választ arra, hogy megőrizhetjük-e adópolitikai mozgásterünket, hogy továbbra is a magyar országgyűlés és a magyar választók dönthetnek-e a családpolitikáról, a gyermeknevelés alapelveiről vagy éppen külpolitikai álláspontjainkról?

Miközben az uniós források a magyar embereknek járnak és azokra a magyar gazdaságnak természetesen szüksége van, a történelem számtalanszor bizonyította, hogy a szuverenitást egyetlen döntéssel is könnyen el lehet veszíteni. Aprónak tűnő engedmények, látszólag technikai kompromisszumok és fokozatos, lopakodó hatáskör-átruházások vezetnek oda, hogy egy ország egyre kevésbé maga dönt saját jövőjéről – magyarázta Juhász Hajnalka.

Leszögezte: a Fidesz–KDNP támogatja Magyarország európai együttműködését és elkötelezett hazánk európai uniós tagsága mellett, ugyanakkor meggyőződésünk, hogy

az uniós források megszerzése nem történhet a magyar szuverenitás rovására.

Magyarország jövője nem lehet politikai alkuk tárgya. A magyar emberek azt várják a kormánytól, hogy ne feladja, hanem megvédje hazánk mozgásterét, önrendelkezését és jogát arra, hogy saját maga dönthessen saját jövőjéről, miközben megállapodást köt a nekünk járó forrásokról.

Magyarország jövője nem eladó. Az uniós pénzek járnak nekünk, a szuverenitásunk viszont nem lehet a vételár. Aki a szuverenitásról mond le, az nem pénzt szerez Magyarországnak, hanem függőséget. Mert amiért a magyar nemzet generációkon át küzdött, azt nem szabad néhány év politikai vagy pénzügyi előnyéért kockára tenni.

