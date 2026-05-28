Nyilvánosak lesznek a kórházak fertőzési adatai

Szerző: Gondola

2026. május 28. 16:44

Új módszertan alapján teszik közzé az aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó kórházak fertőzési mutatóit, hogy a betegek pontosabb képet kapjanak az intézmények biztonságáról.

A Magyar Közlönyben megjelent új kormányhatározat szerint országos módszertant dolgoznak ki az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi szintű adatainak nyilvánosságra hozatalára az aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó kórházak esetében.

Az intézkedés célja a lakosság transzparens tájékoztatása, valamint az egészségügyi rendszer átláthatóságának növelése. A döntés értelmében nemcsak a fertőzési mutatók közzététele válik kötelezővé, hanem a közzétételi rendszer folyamatos fejlesztése is, különös tekintettel az adatok pontosságára és megbízhatóságára.

Minden beteget érint a változás

A határozat végrehajtásáért az egészségügyi miniszter felel. A tervek szerint a módszertan kidolgozásának határideje 2026. június 30., ezt követően pedig megkezdődhetnek az első, intézményi szintű, validált adatok nyilvános közlései.

A rendszer hosszú távú fejlesztése szintén része a jogszabálynak, így a későbbiekben egyre részletesebb és pontosabb adatok válhatnak elérhetővé a betegek és hozzátartozóik számára.

Az új rendszernek köszönhetően a páciensek világosabb képet kaphatnak arról, hogy az általuk választott kórház milyen fertőzési mutatókkal rendelkezik, és mennyire biztosítottak a biztonságos gyógyulás feltételei.

Eddig nem volt intézményi szintű adatközlés

Korábban a fertőző betegségekkel kapcsolatos információk nem voltak elérhetők intézményi bontásban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti jelentései ugyan eddig is tartalmaztak adatokat a fertőzésekről, azonban ezek nem mutatták meg külön az egyes kórházak helyzetét.

A mostani döntés az orvos-beteg kapcsolatot is erősítheti, mivel a betegek megalapozottabb döntéseket hozhatnak az ellátásukról, miközben az egészségügyi intézmények működése is átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá válhat.