A katolikus sajtó vesztesége: Tráser László elhunyt

Szerző: katolikusradio.hu

2026. május 30. 15:05

86 éves korában meghalt Tráser László - tudatja honlapján a Magyar Katolkus Rádió. A kiváló keresztény értelmiségi a Szegedi Egyetem bölcsészkarán végzett, majd ugyanott lett a filozófiatörténet oktatója. A kilencvenes években kezdett újságban publikálni, majd a Magyar Rádió Szegedi Stúdiójának munkatársaként folytatta. Boldog két évtizedként emlékezett erre az időszakra. Tráser László a kétezertízes években jelentkezett először szegedi témákkal a Katolikus Rádióban, az utóbbi években heti két alkalommal hallhattuk értékes tudósításait, interjúit - írja közleményében a médium.

Így vallott rádiós hivatásáról: Rendkívül szívesen gyakorlom a riporteri munkát, de úgy vélem, a megkérdezett a főszereplő! A kérdező alakítja a beszélgetés menetét, de akit meg akarunk mutatni a hallgatónak, az nem a kérdező, hanem aki válaszol!

Ha lehetséges, még folytatnám – írta Tráser László, s most már tudjuk, két év folytatásra kapott lehetőséget. Köszönettel és hálával emlékezünk rá, s ajánljuk őt a Jóisten irgalmába - fogalmaz a Magyar Katolikus Rádó közleménye.