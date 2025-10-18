Online kábszermaffiát lepleztek le egy nagyszabású akció keretében

Szerző: MTI

2025. október 18. 18:09

Huszonhat személyt fogtak el, ebből 24 őrizetbe került, közülük 18-at a bíróság letartóztatásba helyezett, három külföldi személy ellen pedig nemzetközi elfogadóparancsot adnak ki.

Az online térben is működő nemzetközi kábítószer-terjesztő hálózatot lepleztek le egy egyedülálló akció keretében - mondta el Csupor Máté rendőr őrnagy, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda főosztályvezetője sajtótájékoztatón szombaton.

Közlés szerint, a szervezet három év alatt mintegy 10 000 postai küldeményben továbbított kábítószert, pszichoaktív anyagokat, melyek mintegy 40 000 embert érintettek valamilyen formában. Többek között pizzafutárok kézbesítették a bébiételként, kutyatápszerként, mosóporként csomagolt kábítószert. Egyedül a szervezet irányítója többszáz milliós nyereségre tett szert.

Volt, amikor cipősdobozban vitték a készpénzt Hollandiába - tette hozzá a szakember.

Nemzetközi együttműködés segítségével sikerült feltárni a szervezetet, a pénzügyi tranzakciók menetét, helyét, idejét. Október 15-én az Országos Rendőr-főkapitányság, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, több vármegyei rendőr-főkapitányság többszáz munkatársa, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az ügyészség munkatársainak segítségével országszerte több helyszínen rajtatütött az elkövetőkön - mondta el a rendőr őrnagy.

Az akció során 24 kilogramm különféle kábítószert, továbbá több mint 100 millió forint értékben készpénzt, kriptovalutát, gépjárműveket foglaltak le - mondta Csupor Máté.

Hozzátette: évek óta nő az online kábítószer-kereskedelem, "sok dolgunk maradt még".

Jeney Áron, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, a magyar rendőrség idén márciusban hirdette meg a kábítószer bűnözés visszaszorítását célzó Delta programot, és ennek részeként a Nemzeti Nyomozó Iroda a kibertérre is nagy figyelmet fordított.

Vannak, akik úgy gondolják, hogy az online tér jó rejtekhely, az október 15-én országszerte sikeres elfogásokat eredményező Tartarosz művelet bizonyítja, hogy ez nem így van - jegyezte meg az igazgató.

Borítókép: Budapest, 2025. október 18. Csupor Máté, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) főosztályvezetője a Delta Program keretében lezajlott Tartarosz műveletről tartott sajtótájékoztatón a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodában 2025. október 18-án. Online térben is működő nemzetközi kábítószer-terjesztő hálózatot lepleztek le egyedülálló akció keretében október 15-én. A szervezet három év alatt mintegy 10 000 eddig azonosított postai küldeményben továbbított kábítószert, pszichoaktív anyagokat, melyek mintegy 40 000 embert érintettek valamilyen formában. MTI/Bruzák Noémi