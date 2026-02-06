Orbán Viktor a magyar-amerikai kapcsolat jelentőségét méltatta

Szerző: MTI

2026. február 6. 08:52

A kormányfő elmondta, régi szövetség van az amerikai elnök és Magyarország között, "mi jól működtünk együtt, amikor ő első ízben volt elnöke az Egyesült Államoknak".

Európában Magyarország az egyetlen szövetségese az Egyesült Államoknak a béke kérdésében - jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktort arról kérdezték, hogy

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke csütörtökön újraválasztásának támogatásáról biztosította.

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy az előző választáson az amerikai baloldali kormány a baloldali ellenzék támogatását tartotta a fontosnak, azóta azonban megváltoztak a dolgok.

Elmondta, régi szövetség van az amerikai elnök és Magyarország között, "mi jól működtünk együtt, amikor ő első ízben volt elnöke az Egyesült Államoknak".

Úgy folytatta,

"a mi filozófiánk az, hogy barátokat kell gyűjteni, ez a külpolitikának a lényege".

Amerikában sikerrel jártunk, mert van egy nagy nemzetközi téma, a háború Európában, az ukrán-orosz háború, a béke és a háború kérdése, amiben egyetértés van, és amelyben az Egyesült Államoknak támogatásra van szüksége - fejtette ki.

Borítókép: Budapest, 2026. február 6. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2026. február 6-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos