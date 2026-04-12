Orbán Viktor is kommentálta a magas részvételi adatokat

Szerző: Gondola

2026. április 12. 12:40

Továbbra is rekord részvételi arány: Orbán Viktor a hazafiakat szavazásra buzdítja, a Nézőpont Intézet elemzője szerint ez a kormánypártoknak kedvez. Gyorselemzés.

Orbán Viktor miniszterelnök is kommentálta a magas részvételi adatokat:

A választásra jogosultak 37,98% százaléka, 2 858 892 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 11 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. 2022-ben, az előző országgyűlési választáson ez az adat „csak” 25.77% volt.

Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója szerint a magas részvétel nem meglepő fejlemény, hiszen erre számítottak a választás előtt. Úgy látja, a mostani adatok egyszerűen visszaigazolják a várakozásokat: sokan mennek el szavazni, ami rekordközeli részvételt eredményezhet.

Az elemző hangsúlyozta, hogy a korábbi tapasztalatok alapján a magas részvétel inkább a kormánypártoknak kedvez. Példaként a 2018-as választást említette, amikor a nagy érdeklődés és a hosszú sorok végül a Fidesz–KDNP újabb kétharmados győzelméhez vezettek.

Hozzátette, hogy bár az elmúlt időszakban az ellenzéki szavazók kifejezetten aktívak voltak, ez szerinte azt is jelenti, hogy a kormánypártok oldalán még lehetnek mozgósítható tartalékok. A Fidesz–KDNP-t egy jól szervezett, erős kampánygépezettel rendelkező politikai erőnek nevezte, amely rendszeresen bizonyítja mozgósítási képességét a választások során.

Kiemelte azt is, hogy minél magasabb a részvétel, annál inkább sikerül megszólítani azokat a választókat, akik általában kevésbé követik a politikát. Az elemző szerint ez a hatás szintén a kormánypártok esélyeit növelheti a választáson.