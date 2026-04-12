Semjén Zsolt már leadta szavazatát, üzenetet is küldött

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. április 12. 09:22

Semjén Zsolt, a KDNP elnöke már leadta szavazatát. Közösségi oldalán „Fel, győzelemre!” üzenettel és magyar zászlóval buzdított részvételre.

Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke már leadta szavazatát a választáson. A politikus közösségi oldalán számolt be arról, hogy már részt vett a voksoláson. Bejegyzéséhez egy képet is mellékelt, amelyhez rövid, mozgósító üzenetet fűzött:

„Fel, győzelemre!”

– írta, egy magyar zászló kíséretében.

Semjén Zsolt ezzel is arra buzdította a választókat, hogy éljenek demokratikus jogukkal, vegyenek részt a szavazáson és támogassák a Fidesz-KDNP-t, mert Magyarországnak ma biztos választásra van szüksége, "és mi, az élő tapasztalat vagyunk a biztos választás" - ahogy Orbán Viktor hangsúlyozta tegnapi kampányzáró beszédében.