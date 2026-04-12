Kocsis Máté: már korán reggel választási törvényt sértett a Tisza
Már korán reggel választási törvényt sértett a Tisza - írta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője vasárnap Facebook-bejegyzésében.
Úgy fogalmazott,
"Peti! Bár kértük, hogy fogd vissza magad, és tartsd távol a felhergelt embereidet a csalásoktól, ez mégsem sikerült.
Vasárnap reggel annál a szavazókörnél, ahol a miniszterelnök is szavaz, tiszás tüntetés volt, holott ez tilos".
Hozzátette,
"nyilván most is a törvények felett állónak képzeled magad,
és ezért nyilván nem ismered a konkrét tilalmat".
Kocsis Máté idézi a vonatkozó jogszabály, eszerint "143. § (1)
Nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül
közterületen."
A szükséges jogi lépéseket megteszik - közölte a Fidesz frakcióvezetője, aki egyben arra biztatott mindenkit, hogy menjen szavazni.