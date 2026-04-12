Orbán Viktor: azért jöttem, hogy győzzek

Szerző: MTI

2026. április 12. 10:33

Azért jöttem, hogy győzzek - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke újságíróknak vasárnap reggel, miután leadta szavazatát Budapest XII. kerületében, a Zugligeti Általános Iskolában.

Orbán Viktor reggel fél kilenckor érkezett a szavazókörbe, majd a voksolás után válaszolt a sajtó kérdéseire.

Hangsúlyozta, örül a magas részvételi aránynak, szavai szerint ez korábban mindig kedvezett nekik.

Minél többen vagyunk, annál jobb - fogalmazott.

Orbán Viktor mindenkit arra biztatott, hogy menjen el szavazni. A választás a demokrácia ünnepe - jelentette ki.

A választás kimenetelére vonatkozó kérdésre a kormányfő kiemelte, az emberek döntését tiszteletben kell tartani. "Van egy magyar alkotmány, aszerint kell eljárni" - mondta.

Az elmúlt négy évben végzett munkával kapcsolatban közölte: minden fontos céljuk felé tettek lépéseket.

"Kétszer-háromszor gyorsabban is mehettünk volna, ha a világ körülöttünk barátságos"

- állapította meg.

Rögzítette azt is, hogy nem ez lesz az utolsó választása. "Én fiatal férfi vagyok" - fűzte hozzá.

Arra a kérdésre, hogy a választási eredmények hogyan befolyásolják a magyar-szerb kapcsolatokat, Orbán Viktor hangsúlyozta: az elmúlt évtized egyik legfontosabb célja volt, hogy testvéri kapcsolatokat építsenek. "Azt szeretnénk, hogy olyan erős legyen a kapcsolat Szerbiával, amennyire lehetséges". Rámutatott továbbá: minden nagy állam vezetőjével baráti viszonyra törekszik Magyarország, "és szerencsére sok barátunk van a világban".

Arra a felvetésre, hogy a mostani választás olyan sorsdöntő, mint az 1990-es, Orbán Viktor azt mondta: hasonlóan jelentős a mostani, csak más okból.

"Most demokrácia van, az a kérdés, hogyan működjön a demokratikus kormány"

- magyarázta.

Kitért arra is, hogy Európában "nagy válság vár ránk, több is, ami összeadódik". Szavai szerint egyetlen nemzetnek sem egyszerű megtalálni a jó választ ezekre a kihívásokra. "Úgy gondolom, nemzeti egységre van szükségünk, hogy ellenálljunk az energia-, pénzügyi és gazdasági válságnak" - húzta alá.

A kampányról szólva a miniszterelnök azt mondta, szereti a kampányokat, sok emberrel foghatott kezet az elmúlt időszakban, akikkel egyébként nem találkozhatott volna. "Nagyon boldog vagyok, és köszönöm minden magyar választópolgárnak, hogy fogadott, szóba állt velem, hogy tudtunk beszélni, meghallgatott és elmondhattam az érveimet" - fogalmazott.

Politikai ellenfeleivel kapcsolatban Orbán Viktor rögzítette: "senkit sem becsülünk alá".



Az uniós kapcsolatokat érintő kérdésre a miniszterelnök kifejtette: Magyarország tagja az Európai Uniónak, ezért jogai vannak. "Minden birodalom kialakítását ellenezzük, nem hagyjuk, hogy a nemzeteket megfosszák a jogaiktól és szuverenitásuktól, és hogy az alapszerződéstől eltérjenek" - tette hozzá, jelezve: Magyarország azt akarja, hogy Brüsszel tartsa mindezt tiszteletben.

Orbán Viktor beszámolt arról is, hogy ha megnyerik a választást, holnap az első lépése az lesz, hogy megköszönje az aktivisták munkáját, akik fantasztikus munkát végeztek az elmúlt hónapokban. "Mozgósítottuk az egész országot" - mondta a miniszterelnök.

A választás tisztaságára vonatkozó kérdésre leszögezte: