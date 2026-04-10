Titanic vagy Noé bárkája? - Választási tét és civilizációs kérdések

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. április 10. 17:44

Alig néhány nappal a vasárnapi országgyűlési választás előtt mutatták be a Szent István Intézet legújabb tanulmánykötetét, amely a kortárs kereszténydemokrácia ajánlatával nem csupán szellemi összegzésként, hanem politikai iránytűként is szolgálni kíván a jelenlegi választási helyzetben.

Válság a felszín alatt - Európa és a Titanic tragédiája

A Scruton VP belvárosi terében szerdán megrendezett eseményt Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet vezetője nyitotta meg, aki beszédében erőteljes képpel érzékeltette a jelenkori Európa állapotát. A Titanic tragédiáját idézve arra figyelmeztetett: a felszíni nyugalom gyakran elfedi a mélyben zajló, végzetes folyamatokat.

„A felszínen még jólét van, még úgy tűnik, hogy minden rendben van, de a mélyben olyan törésvonalak húzódnak, amelyek drasztikus következményekkel járhatnak”

– fogalmazott.

Máthé Zsuzsa hangsúlyozta, hogy a kontinens válságának gyökere az Isten elutasításában, a keresztény emberkép háttérbe szorításában és a család intézményének meggyengülésében keresendő.

A kötet címében megjelenő másik kép, Noé bárkája azonban a kiutat is jelzi: a túlélés és megújulás lehetőségét. A közelgő választások kapcsán hangsúlyozta a történelmi felelősséget is:

„Egy kis nemzet is képes a saját hatókörén túl befolyással bírni – bizonyos értelemben Európa jövője is múlhat ezen a választáson.”

„Élet vagy halál kultúrája” - Hollik István a választás tétjéről

A kötetbemutatón felszólaló Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő beszédében túlmutatott a napi politikán, és a választást civilizációs dimenzióba helyezte. „A praktikum mellett minden választásnak van egy szellemi dimenziója is, ami legalább ugyanolyan fontos” – emelte ki.

Hollik központi gondolata az emberkép kérdése volt: szerinte a történelem tragédiái mindig abból fakadtak, amikor a politika elszakadt az ember természetes, teremtett valóságától.

„Ha a politika eltávolodik az Isten által teremtett ember antropológiai valóságától, akkor előbb-utóbb nagy baj lesz”

– idézte fel Tőkéczki László tanítását.

A képviselő szerint a jelenlegi európai folyamatok – az identitás relativizálása, a nemzeti közösségek gyengítése – ebbe az irányba mutatnak.

Éppen ezért a vasárnapi választás tétje szerinte nem kisebb, mint hogy melyik értékrend kerekedik felül: „az élet vagy a halál kultúrája.”

Hollik hangsúlyozta: a politikai sikerhez elengedhetetlen a szellemi háttér, amelyet az ilyen tanulmánykötetek biztosítanak. „Ahhoz, hogy ne Titanic legyen, hanem Noé bárkája, a cselekvők és a szellem embereinek összefogása kell” – mondta.

Hit, politika és felelősség a választás előtt

A bemutatót követő pódiumbeszélgetés résztvevői a keresztény politika szerepét és a választói döntés szempontjait járták körül Krúdy Tamás kommunikációs szakember vezetésével.

Nádor Koppány Zsombor teológus arra hívta fel a figyelmet, hogy a keresztény ember nem vonulhat ki a közéletből:

„A hívő embernek nemcsak túlvilági célja van, hanem evilági feladata is”

– hangsúlyozta, kiemelve a „kettős polgárság” felelősségét.

Hozzátette:

komoly probléma, hogy sok hívő a politikától való távolmaradást tekinti helyes magatartásnak, holott az egyházi tanítás szerint a közéletben való részvétel nem lehetőség, hanem kötelesség.

Emellett arra is figyelmeztetett, hogy a keresztény politikát nem szabad „szentek közösségeként” elképzelni: a politikai tér szükségszerűen tökéletlen, de ez nem indok az alapértékek feladására.

Fekete Balázs Péter jogász az állam és értékek kapcsolatáról beszélt, rámutatva: a semlegesség illúzió.

„Az állam nem lehet értéksemleges – a közrend mindig valamilyen értékrendre épül”

– fogalmazott, kritizálva a radikális laicizmust.

Kiemelte: még ha az állam és az egyház külön is válik, ez nem jelenti azt, hogy az állam lemondhat azokról az értékekről, amelyek a társadalom alapját adják.

Hangsúlyozta azt is, hogy a politikai hatalom nem korlátlan, és minden berendezkedésnek az emberi méltóságon és a közjón kell nyugodnia, különben a demokrácia kiüresedik.

Puskás Balázs közoktatási szakjogász a pluralizmus és igazság viszonyát elemezve hangsúlyozta:

„A keresztény politika feladata nem a relativizmus, hanem az igazság hiteles képviselete a pluralista térben.”

Hozzátette: a mai ideológiai irányzatok közül több már nem tekinti védendőnek a legkiszolgáltatottabbakat – az időseket, a betegeket vagy a magzatokat –, mert a hasznosság szempontját helyezik előtérbe. Ezzel szemben a keresztény felfogás szerint az emberi méltóság nem teljesítményhez kötött, hanem önmagában, a teremtettségből fakad.

Hogyan dönthet felelősen egy keresztény választó?

A beszélgetés egyik központi kérdése az volt, hogyan dönthet felelősen egy keresztény választó. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a döntés alapja nem lehet pusztán érzelmi vagy pártlogikai. Kiemelték:

Egy keresztény választó bizonyos alapelvekből nem engedhet. Ilyen az emberi élet védelme a fogantatástól a természetes halálig, az emberi méltóság sérthetetlensége, a család – mint egy férfi és egy nő közössége – védelme, valamint a gyermekek neveléséhez való szülői jog tisztelete. Ezek azok a sarokpontok, amelyek nem képezhetik politikai alku tárgyát.

A hangsúly tehát az alapértékeken van:

az emberi méltóságon,

az élet védelmén,

a családon,

és a közjón.

Ezek azok a sarokpontok, amelyek – megfogalmazásuk szerint – eldöntik, hogy „a hajó a Titanic sorsára jut-e, vagy bárkává válik”.

Máthé Zsuzsa záró gondolatai is ebbe az irányba mutattak, amikor a közelgő választás felelősségéről beszélve kiemelte:

Ebben a helyzetben „muszáj megpróbálnunk valahogy Noék lenni”, és megőrizni azokat az értékeket, amelyek Magyarország és a kontinens jövőjét jelenthetik.

Hozzátette: nem véletlen, hogy a választás vasárnapra esik, hiszen ez a nap a keresztény hagyományban is kiemelt jelentőségű, ami tovább erősíti a döntés erkölcsi és szellemi súlyát.

Az est folyamán elhangzott értelmezések szerint ezeket a keresztény értékeket és alapelveket ma Magyarországon a Fidesz–KDNP politikai közössége képviseli.