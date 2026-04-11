Orbán Viktor: Az amerikaiak világossá tették, hogy a Nyugat nem azonos Brüsszellel

Szerző: MTI

2026. április 11. 21:43

"Indulatra, gyűlöletre és dühre nem lehet hazát, nem lehet közösséget és nem lehet jövőt építeni. Jövőt csak mi tudunk építeni, mert mi rendíthetetlenül hiszünk a szeretet és az összefogás erejében" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Budapesten, a kormánypártok kampányzáró nagygyűlésén.

Orbán Viktor emlékeztetett:

Magyarország megmutatta, hogy nem csak a háború ösvényén lehet haladni, mi világossá tettük, hogy nekünk ehhez a háborúhoz nincs semmi közünk.

Hozzátette, létezik és járható a béke útja, ezt bizonyítottuk be. Ezért van a rengeteg titkosszolgálati beavatkozás és külföldi érdeklődés, vasárnap is több mint ezer választási megfigyelő jön majd - jelezte.

Egy nemzet meg tudja védeni a szabadságát, a függetlenségét, a szuverenitását, és képes lehet arra, hogy a saját maga által szabott ösvényen haladjon a jövőben. Ezért lettünk fontosak, és erre legyünk büszkék! - hangsúlyozta.

Kiemelte: a kampányban az egymással versengő felek megmutathatták az igazi arcukat.

- fogalmazott.

Kitért arra is, hogy az Egyesült Államok ma a világ legerősebb országa. "Ha ilyen barátod van, akkor a biztonságod garantált" - jegyezte meg, emlékeztetve: