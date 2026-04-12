Újabb tiszás választási csalás: a Fidesz feljelentést tesz és demokrácia-központot indít

Szerző: Gondola

2026. április 12. 10:08

Gulyás Gergely szerint a kiszivárgott hangfelvétel bizonyítja, hogy tiszás szereplők szavazatvásárlást terveztek több térségben. A Fidesz feljelentést tesz, és demokrácia-központot indít a hasonló esetek bejelentésére.

Gulyás Gergely újabb tiszás szavazatvásárlási botrányról adot hír közösségi-média oldalán.

most kiszivárgott hangfelvételből egyértelműen kiderül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke a Hajdúságban (Magyar Péter épp Debrecenben tartotta kampányzáróját...), valamint Borsodban roma szavazatok megvásárlását tervezi.

Teszi ezt ismeretlen eredetű pénzből, „fű alatt”, a „legjobb ár-érték arány” szerint – ahogy a felvételen elhangzik.

„ A Tisza nem meggyőzni akarja a szavazókat, hanem megvásárolni a szavazatukat. Ez választási csalás. Bűncselekmény! A Tisza valódi bolsevik pártként működik: amit saját maga elkövet, azzal az ellenfelét vádolja meg” – írja a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

„ Ruszin-Szendi Romulusz választási csalást elkövetve akar szavazatokat vásárolni ” – teszi hozzá.

A Fidesz egyébként a hangfelvételen elhangzottak miatt rendőrségi feljelentést tesz.