Újabb tiszás választási csalás: a Fidesz feljelentést tesz és demokrácia-központot indít
Szerző: Gondola
2026. április 12. 10:08
Gulyás Gergely szerint a kiszivárgott hangfelvétel bizonyítja, hogy tiszás szereplők szavazatvásárlást terveztek több térségben. A Fidesz feljelentést tesz, és demokrácia-központot indít a hasonló esetek bejelentésére.
Gulyás Gergely újabb tiszás szavazatvásárlási botrányról adot hír közösségi-média oldalán.
A most kiszivárgott hangfelvételből egyértelműen kiderül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke a Hajdúságban (Magyar Péter épp Debrecenben tartotta kampányzáróját...), valamint Borsodban roma szavazatok megvásárlását tervezi.
Teszi ezt ismeretlen eredetű pénzből, „fű alatt”, a „legjobb ár-érték arány” szerint – ahogy a felvételen elhangzik.
„A Tisza nem meggyőzni akarja a szavazókat, hanem megvásárolni a szavazatukat. Ez választási csalás. Bűncselekmény! A Tisza valódi bolsevik pártként működik: amit saját maga elkövet, azzal az ellenfelét vádolja meg” – írja a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
„Ruszin-Szendi Romulusz választási csalást elkövetve akar szavazatokat vásárolni” – teszi hozzá.
A Fidesz egyébként a hangfelvételen elhangzottak miatt rendőrségi feljelentést tesz.
A tiszás szavazatvásárlás esete nem egyedi. Csütörtökön az ország másik végében, Zalakomáron Lovkó Csaba osztott ételt, ruhát, és egy résztvevő asszony arccal vállalt beszámolója szerint ötezer forintot a jórészt romák lakta településen. Korábban pedig Csatári Ernő, Magyar Péter bulizótársa és Somogy vármegyei jelöltjének szórólapjairól került ki videó, amelyek tartós élelmiszeres ajándékcsomagok mellé voltak bekészítve egy raktárban.
A Fidesz ezzel kapcsolatban bejelentette: demokrácia-központot indítanak az ilyen és ehhez hasonló csalások bejelentésére.