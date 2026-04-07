Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. április 7. 17:35

Tizenhat pontban, részletesen ismertette a keresztény szempontú politikai érvrendszert a Fidesz-KDNP kormány mellett Nádor Koppány Zsombor teológus a választás előtt.

Dr. Nádor Koppány Zsombor teológus, a Szent István Intézet vezető kutatója videóban mutatta be „16 év, 16 keresztény érv a Fidesz-KDNP kormány mellett” című összegzését. Az alábbiakban részletesen ismertetjük az általa felsorolt pontokat.

1. Természetjogi és antropológiai normalitás

A kormányzás egyik alapja a „természetjogi, antropológiai normalitás felmutatása”. Ez azt jelenti, hogy a politikai döntések a keresztény emberképre, a férfi és nő különbözőségére, valamint az emberi természet rendjére épülnek.

2. A nemzet mint határokon átívelő érték

A nemzet nem csupán politikai közösség, hanem kulturális és lelki egység is.

„A nemzet határon átívelő értékként való megvallása”

a külhoni magyarság iránti felelősségvállalásban jelenik meg.

3. Kereszténydemokrata alapelvek kormányzati szinten

A család, a béke és a közösségi értékek melletti kiállás nem csupán retorika, hanem kormányzati alapelvként jelenik meg a döntéshozatalban.

4. Stratégiai partnerség az egyházakkal

„Annak felismerése, hogy hazánkban a legfontosabb civilizációs morális megtartó erőt a kereszténységben kapjuk meg” – ez indokolja az egyházakkal való szoros együttműködést.

5. Szakrális épületkincs megújítása

A templomok, egyházi iskolák és szociális intézmények felújítása nemcsak infrastrukturális fejlesztés, hanem kulturális és lelki örökségvédelem is.

6. Keresztény értékvállalás az Alaptörvényben

Az Alaptörvény „büszkén vallja meg Istent”, ezzel világos értékalapot adva az állam működésének és a jogrendszernek.

7. A nemzet közjogi újraegyesítése

2010-ben megtörtént a nemzet közjogi egyesítése, amely a határon túli magyarok számára is biztosította a nemzeti közösséghez tartozás jogi kereteit.

8. Egyházi oktatás és szociális háló erősítése

Az egyházi iskolák számának növekedése és a karitatív intézményrendszer bővítése „a közjót és a szolidaritást szolgálja”.

9. A keresztény normalitás jogi védelme

A házasság biblikus fogalmának rögzítése, valamint a gyermekvédelmi törvények az emberi méltóságon és keresztény antropológiai alapokon nyugszanak.

10. Családtámogatási rendszer

A családpolitika abból az alapelvből indul ki, hogy „hazánk legnagyobb értéke a gyermek”, ezért a gyermeket vállaló családokat anyagi és társadalmi támogatás illeti meg.

11. Hittan- és etikaoktatás

Az oktatási rendszerben megjelenő hittan és etika célja, hogy a fiatalok stabil morális alapokat kapjanak, hiszen „nem létezik társadalom szilárd morális alapok nélkül”.

12. Keresztény kultúra állami felvállalása

A kereszténység nemcsak vallás, hanem kulturális identitás is, amelynek védelme és támogatása civilizációs érdek.

13. Munkaalapú társadalom és emberi méltóság

A munka „az isteni teremtő műben való emberi közreműködés”, míg a személy elsőbbsége a tőkével szemben a perszonalizmus elvét fejezi ki.

14. Szolidaritáson alapuló szociálpolitika

A rezsicsökkentés, az ingyenes tankönyvek és a közétkeztetés olyan intézkedések, amelyek a társadalmi szolidaritást erősítik.

15. Teremtésvédelem

A környezetvédelem keresztény értelmezése nem ideológiai, hanem a „teremtett világ” megőrzésére épül, elutasítva a szélsőséges megközelítéseket.

16. Üldözött keresztények védelme és migrációs politika

A Hungary Helps program és az illegális migráció elleni fellépés egyszerre szolgálja a keresztény közösségek védelmét és az ország szuverenitását.

A teológus összegzése olyan értelmezési keretet kínál, amely a választás során irányt mutathat azok számára, akik keresztény alapokon kívánják mérlegelni politikai döntésüket.

Főképen: Szent Gellért püspök, 1030-tól egészen haláláig az első csanádi püspök a Magyar Királyságban.