Szerző: MTI

2026. február 27. 15:06

Elindult a Református Digitális Épített Örökségtár, az új, online adatbázis a református templomok és műemlékek bemutatását tűzte ki célul - közölték az örökségtár készítői pénteken az MTI-vel.

A Magyarországi Református Egyház 2023-ban indította el azt az átfogó örökségvédelmi és digitális fejlesztést, amelynek célja

a református templomok és műemlékek építészeti értékeinek korszerű, tudományos igényű feldolgozása

és bemutatása. A projekt legfontosabb eredménye a Református Digitális Épített Örökségtár - írták.

Az oroksegtar.reformatus.hu oldalon jelenleg közel 300 magyarországi református templom szerepel, közülük 112 helyszín professzionális fotódokumentációval. A projekt hosszútávú célja, hogy a mintegy kétezer, Kárpát-medence szerte található, református vonatkozású műemléki értékű épületet feldolgozza és digitálisan elérhetővé tegye mindenki számára. A rendszer folyamatosan bővül, így a felhasználók időről időre új épületekkel, dokumentumokkal és képi anyagokkal találkozhatnak.

Az adatbázisban a védett örökségelemekről készített leltár mellett részletes,

szakirodalmi háttérrel, történeti forrásokkal, tervrajzokkal és fényképes dokumentációval kiegészített bemutatás

is található.

Az Örökségtár külön életrajzi adatbázisban mutatja be a református építészet meghatározó alkotóit: építészeket, orgonaépítőket, festőasztalosokat és ácsmestereket.

A honlapon emellett jogszabályi háttéranyagok, örökségvédelmi útmutatók, történeti épületszerkezettani szakanyagok és vallásturisztikai tartalmak is elérhetők, gyakorlati segítséget nyújtva az egyházközségeknek, különösen az örökségvédelmi eljárásokban való eligazodásban.

Hozzátették: a Református Digitális Épített Örökségtár hosszú távú célja, hogy

a felsőoktatásban és a tudományos kutatásban is meghatározó forrássá váljon.

A fejlesztés eredményeiről szakmai konferencia keretein számoltak be csütörtökön a budapesti Károlyi-Csekonics Palotában. Az eseményen megnyitották az Élő kövek című, az örökségtár adatbázisához készült fotódokumentációból összeállított tárlatot, továbbá bemutatták a Református Épített Örökségünk című könyvet, amely az egyházkerületek ajánlása alapján 100 református templomot mutat be.