Orbán Viktor Lázár Jánossal gyűjtött aláírásokat Kisteleken

Szerző: MTI

2026. február 27. 13:04

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Szabó István országgyűlési képviselőjelölttel, Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, Farkas Sándor országgyűlési képviselővel és Nagy Sándorral, Kistelek polgármesterével gyűjtött

ajánló aláírásokat Kisteleken,

Csongrád-Csanád vármegye 03. számú egyéni választókerületében - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Az aláírásgyűjtést követően Kistelek és térségének fejlesztési kérdéseiről tárgyaltak a település polgármesteri hivatalában.