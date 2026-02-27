Orbán Viktor Lázár Jánossal gyűjtött aláírásokat Kisteleken
Szerző: MTI
2026. február 27. 13:04
Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Szabó István országgyűlési képviselőjelölttel, Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, Farkas Sándor országgyűlési képviselővel és Nagy Sándorral, Kistelek polgármesterével gyűjtött
ajánló aláírásokat Kisteleken,
Csongrád-Csanád vármegye 03. számú egyéni választókerületében - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
Az aláírásgyűjtést követően Kistelek és térségének fejlesztési kérdéseiről tárgyaltak a település polgármesteri hivatalában.
