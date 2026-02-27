Megalakult a HUN-REN Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testülete
Megalakult a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testülete (NTTT). A tizenhárom fős testületben három kontinens és tíz tudományterület világszerte elismert szaktekintélyei kaptak helyet - közölte a HUN-REN pénteken az MTI-vel.
A közlemény szerint
a tagokat Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke kérte fel,
megbízatásukat pedig a HUN-REN Irányító Testülete (IT) február 25-i ülésén megerősítette.
A testület tagjai tapasztalataikkal erősítik a HUN-REN nemzetközi kapcsolatait, láthatóságát és versenyképességét és kiemelkedő
szerepük lesz a HUN-REN stratégiájának alakításában,
együttműködve az Irányító Testülettel és az elnökkel - emelték ki.
"A tagok között van többek között Lovász László, az MTA korábbi elnöke, Irene Tracey, az Oxfordi Egyetem rektora, Alexander Zehnder, a svájci ETH Domain korábbi elnöke, Jana Kolar, a CERIC-ERIC volt vezérigazgatója, Antoine Petit, a francia CNRS elnök-vezérigazgatója, Lam Khin Yong, a Nanyang Technological University alelnöke, valamint Sir Philip Campbell, a Nature folyóirat korábbi főszerkesztője"
- írták.
Gulyás Balázs, a HUN-REN és az Irányító Testület elnöke a közlemény szerint meghatározó lépésnek nevezte a testület létrehozását a HUN-REN nemzetközi tudományos támogatásának erősítésében és kapcsolatainak fejlesztésében. Szavai szerint a testület tagjai eredményeik, tapasztalataik, nemzetközi kapcsolatrendszerük és
a globális tudományos életben betöltött szerepük révén hozzájárulnak a határokon átnyúló kutatási együttműködések előmozdításához,
és ezáltal erősítik a HUN-REN nemzetközi jelenlétét.
Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója hozzátette: a tagok a kutatási és ipari-innovációs szférában is jelentős kapcsolatokkal rendelkeznek.
"Szakértelmükre támaszkodva a HUN-REN hatékonyabban alakíthatja ki és valósíthatja meg a tudományos kiválóságra, az innovációra és a társadalmi hasznosulásra épülő, fenntartható és jövőformáló kutatási stratégiáját" - fejtette ki.
Az NTTT javaslataival segíti az IT munkáját, részt vesz a HUN-REN fejlesztésében és modernizálásában. A testület tagjai közül többen korábban is a HUN-REN nemzetközi tudományos tanácsadói voltak.
A testület tagjainak teljes listája, valamint rövid bemutatásuk a HUN-REN weboldalán érhető el.