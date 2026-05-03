Semjén Zsolt: Az édesanyák számíthatnak ránk!
A KDNP számára tegnap, ma és holnap is kiemelt érték az anyaság, az édesanyák családokban és társadalmunkban betöltött, felbecsülhetetlen értéket képviselő szerepe – hangsúlyozta közösségi oldalán anyák napján Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke.
A családok pártjaként méltányoljuk az anyukák, nagymamák és dédik anyagi értelemben ki nem fejezhető testi-lelki erőfeszítéseit – írta Semjén Zsolt.
Kitért ugyanakkor arra is: „számos olyan megkeresést kaptunk a választás óta eltelt napokban, melyekben édesanyák – a hungarikumnak számító – élethosszig tartó SZJA-mentességük kapcsán tettek fel aggodalmas kérdéseket.”
melynek Magyarországon alapvető pillére a családi adókedvezmények rendszere mellett az anyák – lépcsőzetesen bevezetésre kerülő – életük végéig tartó SZJA-mentessége – tette hozzá a miniszterelnök-helyettes. Közölte: a KDNP frakció az újonnan megalakuló országgyűlésben mindig azon lesz, hogy ellenzéki pozícióból megvédje az anyai hivatást megbecsülő juttatásokat, valamint a gyermekes nők biztonságát támogató adómentességet, és azért fogunk dolgozni, hogy tovább szélesítsük a közösen elért családpolitikai vívmányokat.
Minden édesanya számíthat ránk!
Isten bőséges áldását kívánva 2026 anyák napján szeretettel és hálás szívvel köszöntünk minden édesanyát, nagymamát, dédit és leendő anyukát! – hangsúlyozta Semjén Zsolt.
Kép: Semjén Zsolt - kdnp.hu/Miniszterelnökség/Botár Gergely