Semjén Zsolt: Az édesanyák számíthatnak ránk!

Szerző: kdnp.hu

2026. május 3. 21:36

A KDNP frakció az újonnan megalakuló országgyűlésben mindig azon lesz, hogy ellenzéki pozícióból megvédje az anyai hivatást megbecsülő juttatásokat, valamint a gyermekes nők biztonságát támogató adómentességet, és azért fogunk dolgozni, hogy tovább szélesítsük a közösen elért családpolitikai vívmányokat.

A KDNP számára tegnap, ma és holnap is kiemelt érték az anyaság, az édesanyák családokban és társadalmunkban betöltött, felbecsülhetetlen értéket képviselő szerepe – hangsúlyozta közösségi oldalán anyák napján Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke.

Leszögezte: a KDNP frakció az újonnan megalakuló országgyűlésben mindig azon lesz, hogy

ellenzéki pozícióból megvédje az anyai hivatást megbecsülő juttatásokat, valamint a gyermekes nők biztonságát támogató adómentességet,

és azért fogunk dolgozni, hogy tovább szélesítsük a közösen elért családpolitikai vívmányokat.

A családok pártjaként méltányoljuk az anyukák, nagymamák és dédik anyagi értelemben ki nem fejezhető testi-lelki erőfeszítéseit – írta Semjén Zsolt.

Kitért ugyanakkor arra is: „számos olyan megkeresést kaptunk a választás óta eltelt napokban, melyekben édesanyák – a hungarikumnak számító – élethosszig tartó SZJA-mentességük kapcsán tettek fel aggodalmas kérdéseket.”

Tudjuk, hogy

a gyermekvállalás és a gyermeknevelés elsődleges feltétele a kiszámítható és kormányzatokon átívelő családpolitika,

melynek Magyarországon alapvető pillére a családi adókedvezmények rendszere mellett az anyák – lépcsőzetesen bevezetésre kerülő – életük végéig tartó SZJA-mentessége – tette hozzá a miniszterelnök-helyettes. Közölte: a KDNP frakció az újonnan megalakuló országgyűlésben mindig azon lesz, hogy ellenzéki pozícióból megvédje az anyai hivatást megbecsülő juttatásokat, valamint a gyermekes nők biztonságát támogató adómentességet, és azért fogunk dolgozni, hogy tovább szélesítsük a közösen elért családpolitikai vívmányokat.

Minden édesanya számíthat ránk!

Isten bőséges áldását kívánva 2026 anyák napján szeretettel és hálás szívvel köszöntünk minden édesanyát, nagymamát, dédit és leendő anyukát! – hangsúlyozta Semjén Zsolt.

Kép: Semjén Zsolt - kdnp.hu/Miniszterelnökség/Botár Gergely