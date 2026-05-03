Sulyok Tamás: Mindszenty József nem volt hajlandó eleget tenni a hatalom politikai zsarolásának

Szerző: MTI

2026. május 3. 18:33

Mindszenty József a Rákosi rendszerben folyamatos politikai támadásoknak volt kitéve, amelyekkel szemben arra hivatkozással állt helyt, hogy „Kötelességem az ország jogai és szabadsága felett őrködni” – idézte fel közösségi oldalán a köztársasági elnök szombaton, miután részt vett az Országos Mindszenty Engesztelő Zarándoklat szentmiséjén az esztergomi bazilikában.

Tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek számomra a rendületlen hit és állhatatosság példaképe. Püspöki jelmondata (Devictus vincit – Legyőzetve győz) tökéletesen tükrözi hitéhez és hazájához a végsőkig hűséges jellemét és történetét

– írta Sulyok Tamás.

Emlékeztetett arra, hogy az egykori esztergomi érsek a Rákosi rendszerben folyamatos politikai támadásoknak volt kitéve, amelyekkel szemben arra hivatkozással állt helyt, hogy „Kötelességem az ország jogai és szabadsága felett őrködni”. A kommunista egypárti diktatúra azonban a hatalmával visszaélve, a demokrácia védelmére hivatkozva, törvénytelen jogi eljárással próbálta ellehetetleníteni a hivatala gyakorlását, mert útjában állt a kizárólagos politikai hatalom birtokosainak.

A kommunizmus évtizedei alatt elszenvedett meghurcolása, megkínzatása, igaztalan elítélése, majd száműzetése után sem volt hajlandó eleget tenni az egypárti hatalom politikai zsarolásának, hogy mondjon le az esztergomi érseki székről.

A Vatikán végül engedve Kádár Jánosék követelésének a ‘70-es évek elején az esztergomi érsekséget megüresedettnek nyilvánította.

Bécsben halt meg 1975. május 6-án. Végakarata szerint Magyarország szovjet uralomtól való teljes felszabadulása után, 35 évvel ezelőtt, 1991. május 4-én helyezték magyar földön, Esztergomban végső nyugalomra – tette hozzá a köztársasági elnök.

Az államfő beszámolt arról, hogy

az Országos Mindszenty Engesztelő Zarándoklat szentmiséjén a bíboros boldoggá avatásáért imádkoztak az esztergomi bazilikában,

az altemplomban pedig mécsest gyújtottak Mindszenty bíboros sírjánál.

Kép: Az államelnök - kdnp.hu