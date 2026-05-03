Labdarúgó NB I - Az utolsó forduló rendezi a dobogós helyezéseket

Szerző: Gondola/M4sport

2026. május 3. 19:34

A hazai klubfutball bajnokságának legjelentősebb kérdése: melyik csapat indulhat a Bajnokok Ligája selejtezőjében, melyik klub küldhet gárdát a Konferencia-liga selejtezőjébe. Ezekre a kérdésekre a választ két hét múlva, az utolsó bajnoki fordulóban kapja meg a szurkolótábor. Egy hét múlva az dől el, hogy az Európa-ligában a Ferencváros vagy a Zalaegerszeg küzdhet meg a csoportkörbe jutásért, ez a Magyar Kupa döntője után válik világossá.

Az NB I-ből való kiesés már korábban eldőlt: az utolsó helyzett, a Kazincbarcika most két mesteri góllal megverte a Kisvárdát, a másik kieső csapat, a Diósgyőr méretes zakót kapott Győrben.

A magyar első osztályú klubfutball a nemzetközi térben jelentéktelen. A kupasorozatokban évek óta már az első körök egyikében kiesnek csapataink. Egyedül az FTC tudja megérni a tavaszt. Egyedül az Üllői úti klub lehet alkalmas arra, hogy a legjelentősebb sorozatban, a Bajnokok Ligájában csoportkörbe - sőt tovább - jusson. Labdarúgásunk nagy ártalma, hogy ebben az évben valószínűleg a Győr indulhat a Bajnokok Ligája selejtezőjében, s ott a csoportkörbe kerülésre az esélye nulla.

A Ferencváros a legjobb esetben az Európa-liga csoportkörébe juthat. Ez egyáltalán nem biztos, hiszen a Fradi a Spartacustól is képes volt a Groupama Arénában kikapni. Így könnyen előfordulhat, hogy a Magyar Kupa döntőjében a Zalaegerszegtől a Puskás Arénában vereséget szenved. Ez esetben az FTC a Konferencia-ligában indulhat - ezt sem kell lebecsülni -, a ZTE azonban az Európa-liga selejtezőjéből az első - legföljebb második - körben kiesik.

A nemzetközi kupasorozat ugyanis nem az NB I lagymatag világa.

Két hét múlva Kisvárdán dől el a magyar klubfutball legfontosabb kérdése: melyik klub kaphat belépőt a BL-selejtető küzdelmeibe, Az ott majd vendégeskedő Győr ütőképesebb csapat, mint a Kisvárda, ám a Várda edzője bejelentette: ezúttal, ellentétben a most lezajlott fordulóval, a legjobb játékosokat küldi pályára, és jó eredménnyel akarja zárni az idényt. Mindamellett az ETO az esélyes, de a Várda is kifoghat jó napot. Ám a realitás az, hogy a Győr nyer, és bajnok lesz, a Ferencváros pedig a második helyre szorul.

Az utolsó előtti forduló izgalmas helyzetet alakított ki.

A Fizz Liga 32. fordulójának programja

péntek

ZTE FC – Puskás Akadémia FC 1–3

szombat

MTK Budapest – Nyíregyháza Spartacus FC 1–1

Kolorcity Kazincbarcika SC – Kisvárda Master Good 2–1

ETO FC – Diósgyőri VTK 4–0

vasárnap

Paksi FC – Debreceni VSC 5–2

Újpest FC – Ferencvárosi TC 0–5

A dobogó harmadik helyének megszerzése is jelentős kérdés. A bronzérem is nemzetközi szereplési lehetőséget nyit. Jelenleg a Paks áll a dobogón, ám ez a csapat nagyon leszerepelt az utóbb években. Megtörtént, hogy a Fradit szikrázó lelkesedéssel verte meg a Magyar Kupa döntőjében, ám a következő tétmeccsen Pakson négy-nullra kapott ki egy másodosztályú román csapattól. A vezetőedzőnek nem jutott eszébe, hogy ezután a blama után azonnal le kellene mondania. A következő évben is szánalmasan kiestek a nemzetközi kupából. Ezért valószínűleg a Vasutas indulása lenne reményteljesebb, annak ellenére, hogy épp a Pakstól kapott ki 5:2-re ebben a fordulóban. Matematikai esélye még a Zalaegerszegnek van a Konferencia-liga selejtezőjébe jutni, ez azonban teljesen valószínűtlen.