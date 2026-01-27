Semjén Zsolt a FUEN vezetésével: Európai szinten állunk ki a nemzeti kisebbségekért!

Szerző: Gondola

2026. január 27. 15:05

Európai szinten állunk ki a nemzeti kisebbségekért! – hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke közösségi oldalán, miután fogadta a FUEN (Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója) vezetését: Vincze Loránt EP-képviselőt, Schubert Olívia elnököt és Tárnok Balázs alelnököt.

Olvasóinknak összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a FUEN-ről:

A FUEN (Federal Union of European Nationalities / Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója) Európa legnagyobb és legrégebbi nemzeti kisebbségeket képviselő ernyőszervezete, egy olyan nemzetközi civil–politikai hálózat, amely az őshonos nemzeti közösségek jogaiért dolgozik egész Európában.

Legismertebb akciója a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés, amelynek célja, hogy az EU kötelező jogi eszközökkel védje meg a nemzeti kisebbségeket. A kezdeményezés rekordszámú, több mint 1,2 millió aláírást kapott, 11 EU-tagállamban is elérte az érvényességhez szükséges küszöböt. Az Európai Bizottság 2021-ben mégis lesöpörte az asztalról a kezdeményezést, ami jól mutatja Brüsszel képmutatását és kiáltó kettős mércéjét. Amíg például az LMBTQ-jogok gyakorlatilag folyamatosan terítéken vannak, és mindenkin számon kérik őket (még ott is, ahol nem kellene, például az óvodákban és iskolákban), addig az őshonos nemzeti kisebbségekkel egyszerűen nem foglalkoznak. Pozitívum, hogy az Európai Parlament támogatta a kezdeményezést, és egy szerencsésebb összetételű Bizottság esetén azt újra le lehet porolni.