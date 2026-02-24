"Vannak még itt kommunisták?" - kérdezi Nagy Feróval az MKDSZ szerzője, és rögtön meg is válaszolja

Szerző: Gondola

2026. február 24. 09:35

Bár az MSZP eltűnhet a politikai színről, a kádárizmus mentalitása tovább él a magyar közéletben, jelenleg a Tisza Párt körül csoportosulva. Megalkuvás, középszerűség, hitetlenség.

A cikk szerint az MSZP – az MSZMP utódpártjaként – a modern magyar történelem egyik legszívósabb politikai szereplője volt. A kommunizmus bukása után is talpon maradt, sőt 1994-ben elsöprő győzelmet aratott, majd 2002 és 2010 között ismét kormányzott. Erős, fegyelmezett szavazóbázisa és az átmentett erőforrásai segítették a túlélésben.

A 2010-es vereség után azonban a párt hanyatlani kezdett, és nem tudta megőrizni vezető szerepét az ellenzéken belül. A szerző több lehetséges okot sorol fel: a belső vezetési válságokat, Gyurcsány Ferenc szerepét, a Fidesz megerősödését, illetve az új baloldali szereplők megjelenését.

A legfőbb oknak azonban azt tartja, hogy az MSZP jövőképe és valódi, generációkon átívelő identitása hiányzott; támogatottsága nagyrészt a Kádár-korszak nosztalgiájára épült, ami demográfiai okokból idővel elapadt.

A tanulmány kitér még az MSZP és az SZDSZ történelmi és személyi összefonódásaira, valamint arra, hogy a baloldali blokk belső határvonalai az évek során elmosódtak. A Fidesz tartós dominanciája tovább gyengítette az ellenzéket, amelynek szereplői ma új formációk (például a Tisza vagy a DK) körül csoportosulnak.

A szerző szerint bár az MSZP eltűnhet a politikai színről, a kádárizmus mentalitása – megalkuvás, középszerűség, hitetlenség – tovább él a magyar közéletben, jelenleg a Tisza Párt körül csoportosulva. Így a párt megszűnése nem jelenti automatikusan ennek a korszaknak a lezárását.