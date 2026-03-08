Brüsszel akarja eldönteni, melyik gyerek szülessen meg, melyik ne

Szerző: Ordo Iuris

2026. március 8. 08:35

Az Európai Parlament elfogadott egy határozatot, amelynek célja az abortuszhoz való hozzáférés javítása azokban az országokban, ahol a meg nem született gyermekek megölése tilos - tájékoztatta a Gondolát a lengyelországi konzervatív szervezet, az Ordo Iuris.

Az Ordo Iuris jelvénye és jelmondata - ordoiuris.pl

A „My Voice, My Choice” (Az én hangom, az én döntésem) polgári kezdeményezés pénzügyi támogatást biztosít azoknak az anyáknak, akik az abortusz illegális országon kívül szeretnék elvetetni gyermeküket.

Ez a törvény megkerülésének egy formája, amely aláássa az európai országok szuverenitását és a jogállamiság alapelveit.

Ezért felkérjük Önöket, hogy ne hajtsák végre a dokumentumban szereplő javaslatokat, és tartózkodjanak minden olyan intézkedéstől, amelynek célja az abortusz finanszírozásának mechanizmusa az Európai Unió költségvetéséből.

Bár formálisan nem kötelező erejű, a határozat politikai jelzés, amely felszólítja az Európai Bizottságot, hogy

tegyen lépéseket egy olyan területen, amely nem tartozik az Unió hatáskörébe.

Az élet védelmére, a családjogra és az egészségügyi rendszer szervezésére vonatkozó szabályozás továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik. A hatáskör-átruházás elvével és a szubszidiaritás elvével összhangban az Unió csak a Szerződések által ráruházott hatáskörök keretein belül járhat el.

Az abortusz területén az Unió nem rendelkezik hatáskörrel.

A javasolt „pénzügyi szolidaritási mechanizmus”, amely lehetővé tenné az abortuszok finanszírozását az életvédő törvényekkel rendelkező tagállamokból származó nők számára, az uniós pénzügyi eszközök felhasználásával a nemzeti alkotmányos rend megkerüléséhez vezetne. Egy ilyen megoldás az Unió hatáskörének a Szerződésen kívüli kiterjesztését jelentené, és

sértené a szubszidiaritás elvét,

amely szerint a döntéseket a polgárokhoz lehető legközelebb kell meghozni.

Különösen aggasztó az állásfoglalás azon állítása, hogy az abortuszhoz való jog „alapvető jog”. A jelenlegi szerződéses rendben nincs jogalap az abortusz elismerésére az Európai Unió alapvető jogaként. Az Európai Unió Alapjogi Chartája a házasság és a család kérdéseit a nemzeti jogszabályok hatáskörébe utalja, és a szerződések nem ruháznak fel az Uniót az abortuszra vonatkozó jogszabályok harmonizálásának jogkörével.

Az abortusz EU-költségvetésből történő finanszírozása, többek között egészségügyi programok vagy támogatási eszközök révén, azt jelentené, hogy a tagállamok polgárait arra kényszerítenék, hogy

olyan tevékenységeket társfinanszírozzanak, amelyek ellentétesek hitükkel

és országukban hatályos alkotmányos elvekkel. Lengyelország esetében ez egyértelműen ellentétes lenne az élet védelmének alkotmányos elvével.

A fentiekre tekintettel felhívjuk az Európai Unió Tanácsát és az Európai Bizottságot, hogy: Tartózkodjanak minden olyan jogalkotási vagy nem jogalkotási intézkedéstől, amelynek célja az abortusz EU-forrásokból történő finanszírozásának mechanizmusa létrehozása.

Tartsák tiszteletben a hatáskör-átruházás elvét és a szubszidiaritás elvét.

Tartózkodjanak az alapjogok fogalmának a szerződéseket meghaladó módon történő újradefiniálására irányuló kísérletektől.

Az Európai Unió csak akkor működhet államok közösségeként, ha tiszteletben tartja azok alkotmányos identitását és saját hatásköreinek határait. A tagállamok jogrendjének alapvető kérdéseibe való beavatkozási kísérletek a megosztottság mélyüléséhez és a polgárok európai intézményekbe vetett bizalmának aláásásához vezetnek.