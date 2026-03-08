Brüsszel akarja eldönteni, melyik gyerek szülessen meg, melyik ne
Az Európai Parlament elfogadott egy határozatot, amelynek célja az abortuszhoz való hozzáférés javítása azokban az országokban, ahol a meg nem született gyermekek megölése tilos - tájékoztatta a Gondolát a lengyelországi konzervatív szervezet, az Ordo Iuris.
Az Ordo Iuris jelvénye és jelmondata - ordoiuris.pl
A „My Voice, My Choice” (Az én hangom, az én döntésem) polgári kezdeményezés pénzügyi támogatást biztosít azoknak az anyáknak, akik az abortusz illegális országon kívül szeretnék elvetetni gyermeküket.
Ez a törvény megkerülésének egy formája, amely aláássa az európai országok szuverenitását és a jogállamiság alapelveit.
Ezért felkérjük Önöket, hogy ne hajtsák végre a dokumentumban szereplő javaslatokat, és tartózkodjanak minden olyan intézkedéstől, amelynek célja az abortusz finanszírozásának mechanizmusa az Európai Unió költségvetéséből.
Bár formálisan nem kötelező erejű, a határozat politikai jelzés, amely felszólítja az Európai Bizottságot, hogy
tegyen lépéseket egy olyan területen, amely nem tartozik az Unió hatáskörébe.
Az élet védelmére, a családjogra és az egészségügyi rendszer szervezésére vonatkozó szabályozás továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik. A hatáskör-átruházás elvével és a szubszidiaritás elvével összhangban az Unió csak a Szerződések által ráruházott hatáskörök keretein belül járhat el.
Az abortusz területén az Unió nem rendelkezik hatáskörrel.
A javasolt „pénzügyi szolidaritási mechanizmus”, amely lehetővé tenné az abortuszok finanszírozását az életvédő törvényekkel rendelkező tagállamokból származó nők számára, az uniós pénzügyi eszközök felhasználásával a nemzeti alkotmányos rend megkerüléséhez vezetne. Egy ilyen megoldás az Unió hatáskörének a Szerződésen kívüli kiterjesztését jelentené, és
sértené a szubszidiaritás elvét,
amely szerint a döntéseket a polgárokhoz lehető legközelebb kell meghozni.
Különösen aggasztó az állásfoglalás azon állítása, hogy az abortuszhoz való jog „alapvető jog”. A jelenlegi szerződéses rendben nincs jogalap az abortusz elismerésére az Európai Unió alapvető jogaként. Az Európai Unió Alapjogi Chartája a házasság és a család kérdéseit a nemzeti jogszabályok hatáskörébe utalja, és a szerződések nem ruháznak fel az Uniót az abortuszra vonatkozó jogszabályok harmonizálásának jogkörével.
Az abortusz EU-költségvetésből történő finanszírozása, többek között egészségügyi programok vagy támogatási eszközök révén, azt jelentené, hogy a tagállamok polgárait arra kényszerítenék, hogy
olyan tevékenységeket társfinanszírozzanak, amelyek ellentétesek hitükkel
és országukban hatályos alkotmányos elvekkel. Lengyelország esetében ez egyértelműen ellentétes lenne az élet védelmének alkotmányos elvével.
A fentiekre tekintettel felhívjuk az Európai Unió Tanácsát és az Európai Bizottságot, hogy: Tartózkodjanak minden olyan jogalkotási vagy nem jogalkotási intézkedéstől, amelynek célja az abortusz EU-forrásokból történő finanszírozásának mechanizmusa létrehozása.
Tartsák tiszteletben a hatáskör-átruházás elvét és a szubszidiaritás elvét.
Tartózkodjanak az alapjogok fogalmának a szerződéseket meghaladó módon történő újradefiniálására irányuló kísérletektől.
Az Európai Unió csak akkor működhet államok közösségeként, ha tiszteletben tartja azok alkotmányos identitását és saját hatásköreinek határait. A tagállamok jogrendjének alapvető kérdéseibe való beavatkozási kísérletek a megosztottság mélyüléséhez és a polgárok európai intézményekbe vetett bizalmának aláásásához vezetnek.