Hungary Helps: Hungary Helps: Idén is számíthattak Magyarországra az üldözött keresztények

Szerző: Gondola

2025. december 23. 18:07

2025-ben a Hungary Helps Program keretében Magyarország folytatta küldetését az üldözött és rászoruló keresztények támogatására. Idén több mint 70 alkalommal, összesen 3,5 milliárd forint értékben juttattak segítséget olyan országokba, mint Szíria, Nigéria, Kongói DK, a Közel-Kelet, a Száhel-övezet, Örményország és Pakisztán.

A támogatások célja volt a helyi közösségek megélhetésének biztosítása, a helyben maradás elősegítése és a szentföldi kereszténység megerősítése, például a Jordán folyó partján felépített templom felszentelésével.

A program kiterjedt a keresztényeken kívül a háborús konfliktusok által sújtott ukrajnai és gázai civil lakosság, valamint a csádi menekültek segítésére is, agrárfejlesztések és szakképzések formájában. A kezdeményezés eddig közel hárommillió ember életét érintette, elősegítve a helyben maradást és a migráció csökkentését. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a program 2026-ban is folytatódik.