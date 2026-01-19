Vádat emeltek Semjén Zsolt rágalmazója ellen

Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. január 19. 18:05

Bíróság elé kerül a Semjén Zsolt elleni rágalomhadjárat kirobbantója, aki ellen az ügyészség hétfőn vádiratot nyújtott be. Káncz Csabáról, a privátbankár volt újságírójáról van szó, aki mindenféle bizonyíték nélkül azzal vádolta meg a miniszterelnök-helyettest és egy másik kormánypárti politikust, hogy számukra kiskorúakat szállítottak. Kiderült, az egészből semmi nem igaz, Káncz ráadásul a rendőrségen tett tanúvallomásában ezt el is ismerte - írja a Magyar Nemzet.

Vádat emelt az ügyészség Káncz Csaba ellen, aki a Szőlő utcai ügyet meglovagolva mindenféle bizonyíték nélkül rágalmazta meg Semjén Zsoltot és egy másik kormánypárti politikust – derült ki a vádhatóság hétfői közleményéből. Az egész rágalomhadjárat azután kezdődött, hogy tavaly ősszel megjelent egy interjú a Válasz Online-on Kuslits Gáborral, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) egykori igazgatójával, aki mindenféle bizonyíték nélkül azt állította, hogy szakmai körökben két magas rangú politikusról pletykálnak, akik a letartóztatott volt intézményigazgatót védték és egyiknek fiúkat vittek, a másiknak lányokat szállítottak a javítóintézetből. Pár nappal Káncz Csaba, a privátbankár azóta kirúgott újságírója szintén bizonyítékok nélkül politikusokat nevezett meg (egyikük Semjén Zsolt volt) és utalt arra, hogy ők azok, akiknek gyerekeket szállítottak. Káncz a bejegyzés alatt közzétett egy fényképet is, amelyen az általa a posztjában konkrétan is megnevezett politikusok voltak láthatók.

Tanúként felsült a rágalmazó

A rendőrség a nyomozásban mindkettőjüket tanúként hallgatta ki, igazmondásra kötelezve pedig már mentegetőzésbe kezdtek és elismerték, hogy csak szóbeszédeket hallottak, nincsenek bizonyítékaik. Az ügyészség Káncz Csaba ellen kétrendbeli nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt vádiratot nyújtott be a bíróságra.

Külföldi titkosszolgálati szál

Nem elhanyagolható körülmény, hogy egy titkosszolgálati jelentés szerint Káncz Csaba „1996 és 2008 között az Egyesült Királyság budapesti nagykövetsége gazdasági tanácsosa volt. Vizsgálata során felmerült, hogy a szövetségi rendszerhez köthető ellenérdekelt (brit) titkosszolgálat hírszerző tevékenységét támogathatja. Káncz 2015–2017-es időszakban (megszakításokkal) Nemzetbiztonsági Bizottság elnökének (Molnár Zsolt, MSZP) tanácsadójaként a zárt üléseken is rendszeresen részt vett”. A jelentésben az is olvasható, hogy a „Kánczhoz köthető bankszámla pénzforgalmi adatainak 2016-os vizsgálata során megállapítást nyert, hogy 2012. szeptember és 2016 között 12 alkalommal történt különböző összegű utalás a brit hírszerző szolgálgat (MI6) volt munkatársai által alapított, üzleti hírszerzéssel foglalkozó vállalkozás részéről”.