Választás 2026 - Orbán Viktor: az ukránok a kémeikkel próbálnak egy ukránbarát kormányt létrehozni Magyarországon

Szerző: MTI

2026. március 29. 20:37

Orbán Viktor kiemelte: még mindig mi vagyunk az egyetlen ország egész Európában, amely nyíltan nemet mond a háborúra. Ezért van az, hogy egyszer csak az ukránok megjelentek a magyar választáson. "Megjelentek a pénzükkel, megjelentek az olajblokáddal, megjelentek a kémeikkel és az ügynökeikkel, beépültek a magyar közéletbe, beleértve a politikát is,"

Az ukránok a pénzükkel, az olajblokádjukkal, és a kémeikkel próbálnak egy ukránbarát kormányt létrehozni Magyarországon - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Békéscsabán.

A kormánypártok választási nagygyűlésén Orbán Viktor kiemelte: még mindig mi vagyunk az egyetlen ország egész Európában, amely nyíltan nemet mond a háborúra. Ezért van az, hogy egyszer csak az ukránok megjelentek a magyar választáson. "Megjelentek a pénzükkel, megjelentek az olajblokáddal,

megjelentek a kémeikkel és az ügynökeikkel, beépültek a magyar közéletbe, beleértve a politikát is"

- mondta a kormányfő.

Hangsúlyozta: nem fogadjuk el, hogy beavatkozzanak a magyar választási kampányba akkor sem, hogy ha tudjuk, hogy az ellenfelünk egy ukránbarát kormányt akar létrehozni Magyarországon, és ez megegyezik az ukránok érdekével.

Orbán Viktor kijelentette: nem adjuk a fiainkat, nem adjuk a fegyvereinket és nem adjuk a pénzünket sem Ukrajnának. Zelenszkij terve nem fog sikerülni április 12-én! - mondta a miniszterelnök, aki szerint a következő négy év kulcsszava úgy hangzik, hogy kimaradni. "Sikerül-e kimaradni a háborúból, sikerül-e kimaradni a fegyverszállításokból és Ukrajna hitelezéséből?" - fogalmazott.

Úgy vélte, "a háborúból nem elég akarni, hogy kimaradj, ott nemet kell tudj mondani". A kérdés nem az, hogy ki nem akar háborút,

"nincs épelméjű magyar ember, aki háborút akarna",

hanem az, hogy ki tud nemet mondani - közölte. Hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP tud nemet mondani, "szoktunk nemet mondani, korábban is megtettük, és most is készen állunk erre".

Kitért arra, amikor elkezdte az országjárást, azt mondták, ellenfeleikkel "többé-kevésbé pariban" vannak, de azt látta az elmúlt két hétben, hogy

"mi vagyunk többé, ők vannak kevésbé".

Hozzátette, ezt bizonyítja, hogy "ide is elküldték a provokátoraikat, ráadásul fiatalokat". Azt hitték, hogy megnyerték, azt hitték, hogy a kezükben van, de a sajt csúszik ki a szájukból - hangoztatta, azt kérve híveitől, higgadtan és nyugodtan fogadják a provokátorokat.

Orbán Viktor szólt arról is, nagy nemzetközi érdeklődés övezi a magyar választásokat, mert

"van néhány dolog, amit csak mi, magyarok mertünk megtenni az elmúlt 16 évben

és példaként tekintenek ránk".

Mi vagyunk Európában az egyetlen ország, amely azt mondta: nem engedjük meg, hogy Brüsszelből mondják meg, kikkel kell együtt élni; semmilyen külső hatalom nem kényszeríthet ránk idegeneket, és akik migránsmentes Európát akarnak, azok a migránsmentes Magyarországnak szurkolnak - fejtette ki, jelezve, ez is tétje a magyar választásnak.

Hangsúlyozta:

Magyarország reményt, példát és biztatást ad Európa szabadságszerető népeinek,

a miénk az egyetlen nyíltan háborúellenes ország, amelyhez "a szlovákok lassan felzárkóznak". Ezért minden háborúellenes érzelmű európai ember nekünk szurkol - jelentette ki.

Kiemelte: ellenfelük ukránpárti kormányt akar Magyarországon létrehozni, majd arról beszélt, az ukrán egy háborúban állú nemzet, "ami mindenre képes", egyebek mellett korábban gázblokáddal akadályozta Magyarország ellátását.

Mint mondta, ha a magyar külgazdasági és külügyminiszter nem javasolja az Ukrajnát elkerülő gázvezeték kiépítését "itt állnánk a bajban", hiszen ha elvágnak minket az olcsó orosz energiahordozóktól, mi is annyit kellene fizessünk rezsire, mint a lengyelek vagy a csehek, akiknél a hazai három-, illetve négyszerese ez a költség.

Ezzel szavai szerint "lényegében elvesznek egyhavi fizetést a magyar családoktól". Orbán Viktor kiemelte:

az ukrán elnök célja az, hogy az ország megbénításával Magyarországon gazdasági káoszt okozzon.

Rámutatott arra: miközben mindenhol megy föl az üzemanyag ára, Magyarországon van egy védett ár. "Zelenszkij terve nem sikerült. Nem sikerült most, és nem fog sikerülni április 12-én sem" - hangoztatta.

Kiemelte: teljesítették legfontosabb 2022-es vállalásukat, hiszen Magyarországot kívül tartották a háborún.

Ma Magyarország egész Európa legbiztonságosabb állama

- jelentette ki a kormányfő.

Emlékeztetett: a kormány a háború árnyékában is visszahozta a 13., bevezette a 14. havi nyugdíjat, nem adta fel a családok támogatását, megduplázta a gyermekek után jár adókedvezményt és sikerült bevezetnie - a világon egyedüliként - a legalább kétgyermekes anyák adómenteségét.

Orbán Viktor felidézte: munkaalapú gazdaság felépítését vállalták, ami azt is jelenti, hogy az állam nem fogja az adóforintokat olyanoknak adni, akik nem dolgoznak, noha tudnának. Kiemelte: a háború dacára megvédték a teljes foglalkoztatást, és ha ismét kormányt alakíthatnak,

a ciklus végére ötmillióan dolgoznak az országban, az átlagbér pedig havi egymillió forint lesz.

Közölte: az asztalon van Brüsszelben egy olyan hitelszerződés, amelyet Brüsszel nyújt Ukrajnának, de az Európai Uniónak nincs pénze, ezért hitelt vesz fel, amelyet a tagállamok fedeznek. Ezt a hitelt az ukránok akkor fizetik vissza, ha legyőzték az oroszokat, és az oroszok jóvátételt fizettek nekik, vagyis azt a pénzt soha nem fogják visszafizetni - mondta. Hozzáfűzte: ez azt jelenti, hogy amikor lejár a hitel, be kell lépni a tagállamoknak, amelyek garanciát vállaltak, és azoknak kell visszafizetni.

Kiemelte: Ha ukránbarát kormány van, akkor Magyarország is belép ebbe a hitelbe, és akkor a hitel lejártakor Magyarországnak is kell visszafizetnie a pénzt. De "nemcsak önök fogják azt visszafizetni, hanem még az önök gyermekei, meg az unokáik is" - mondta a hallgatóságnak.

Megjegyezte: ezért a választás igazi tétje, hogy

"marad-e nemzeti kormányunk, vagy ukránbarát kormány alakul Magyarországon".

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy végre sikerült hozni egy olyan nagyberuházást Békéscsabára, amely 2500 új munkahelyet teremt a helyben élők számára.