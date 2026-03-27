Védőszent imádsága a nárcisztikus magamutogatás ellen

Szerző: Molnár Pál

2026. március 27. 11:36

Ne feledjék, az „Ora et labora” így nem elszakít a világtól, hanem megtanít helyesen élni benne! Nem elnémít, hanem megtisztítja a szót és a gondolatot! Nem kivon a küzdelmekből, hanem értelmet ad neki! - fogalmaz Vejkey Imre.

Az Európai Unió alapítói Szent Benedeket választották védőszentnek, aki imádságra és munkára szólította fel híveit. Igen ám, de az ora et labora elve hogyan töltheti fel az emberek lelkét ma, amikor a választási hisztériakeltés, a nárcisztikus magamutogatás foglalja el a nyilvánosságot. Az évezredes keresztény értékek nem vesztenek érvényességükből.

"Nursiai Szent Benedek 'Ora et labora' öröksége ma nemcsak egy lelki útmutatás, hanem gyakorlati válasz is a választási hisztériakeltésre, és mindenképpen korrekció is az ellenzék által túlfűtött, zajos közélet számára!"

- fogalmazott a Gondolának nyilatkozva Vejkey Imre kereszténydemokrata országgyűlési képviselő, a parlament imarcsoportjának vezetője.

A politikus szerint "Mindez azért lehetséges, mert 'Ora et labora' ma is azt üzeni, hogy rendet a lélekben, mértéket az életben és hűséget a mindennapokban, mely nélkül sem a személyes élet, sem a közösség nem maradhat egészséges."

Miként napjainkban tapasztalhatjuk, a fenyegetés, sőt néhol a gyűlöletkeltés is a politikai kommunikáció része a szélsőbaloldalon. Az ima ennél szelídebb környezetet igényel. Vejkey Imre szerint azonban "Az 'ora' az imádság fontosságára emlékeztet, s ezáltal a szeretet legfőbb parancsára egy olyan korban, ahol a választási küzdelemben szándékoltan gyűlöletet gerjesztenek, és ahol a nyilvánosságban a nárcisztikus önfelmutatás dominanciája is látható!"

A hívek lelkében a Megváltó felfénylik a szélsőséges hisztériakeltés óráiban is. A parlamenti imacsoport vezetője azt idézi föl: "Jézus azt mondja: 'Bizony, bizony, mondom nektek: aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre' (Jn 8,51). Ez a mondat ma is túlmutat a napi logikán, s megérteti azt velünk, hogy ne a pillanatnak éljünk, hanem az örök értékek szerint."

A munka nem állhat meg akkor sem, ha hisztéria önti el a nyilvánosságot, és két "izmus" fokozza egymást: a liberalizmus éa a nárcizmus. Miként a kereszténydemokrata politikus rámutat:

"A 'labora' a munka fontoságára irányítja a figyelmünket azzal, hogy a munka nem öncélú teljesítmény vagy politikai önreklám, hanem az Isten-Haza-Család szolgálata. A közélet ugyanis nem színpad, hanem küldetés és felelősség!"

Röviddel a választás napja előtt fel-felbukkan a fizikai fenyegetés is, és látva a nárcisztikus torzulást az arcon, számosan félni kezdenek. Mint az imacsoport vezetője világossá teszi: "Az evangéliumi szakasz folytatása az, hogy Jézust meg akarták kövezni, de Ő keresztüllépett rajtuk. Különösen beszédes ez a mai felhergelt nyilvánosságra nézve. A gyűlölet, az indulat, a 'biztos igazság' birtoklásának érzése ma is elvakít! Az 'Ora et labora' ebben hoz fordulatot, mert az ima lehűti az indulatot, a munka pedig fegyelmezi a cselekvést, ezáltal nem rombolunk, hanem építünk. A Magyar Parlamenti Imacsoport küldetése is éppen az, hogy ezt a lelki tartást erősítse a közéletben. Ne feledjük, az 'Ora et labora' így nem elszakít a világtól, hanem megtanít helyesen élni benne. Nem elnémít, hanem megtisztítja a szót és a gondolatot. Nem kivon a küzdelmekből, hanem értelmet ad neki."

A bencések szeretettel áthatott bölcsessége ma is ránk talál a mindennapokban, s nagyobb fényt kap ünnephez közeledve. Amiként Vejkey Imre fogalmaz: