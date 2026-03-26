Hölvényi György: A vallásszabadság nem alku tárgya
Amikor a világ hallgat, nekünk oda kell állnunk és cselekednünk kell. Ez a Hungary Helps küldetése a világ bármely pontján, és itt, Brüsszelben, az Európai Parlamentben is - hangsúlyozta a közösségi oldalán a KDNP EP-képviselője, az „Erőszak a keresztények ellen Mozambikban” címmel szerdán tartott konferenciáról beszámolva.
A konferencia díszvendége és felszólalója Inácio Saúre mozambiki érsek volt, aki közvetlen tapasztalatai alapján számolt be Mozambik északi részén, Cabo Delgado tartományban évek óta zajló keresztényüldözésről és annak súlyos társadalmi következményeiről – közölte Hölvényi György.
Rámutatott: a 2017 óta tartó fegyveres konfliktus Cabo Delgado tartományban súlyos humanitárius következményekkel jár: több mint hatszázezer ember kényszerült elhagyni otthonát az ország északi részén. A térséget széteső közösségek és célzott támadások jellemzik, ahol a keresztény lakosság is folyamatos fenyegetettségben él.
A térségben jelenleg háborús viszonyok uralkodnak, és a béke megteremtésével párhuzamosan elengedhetetlen a helyi közösségek megerősítése, az oktatás, a munkahelyteremtés és a hatékony humanitárius segítségnyújtás. Ebben kulcsszerepet játszanak az egyházak és a helyi közösségek, amelyek sok esetben az egyetlen védőhálót jelentik a rászorulók számára – emelte ki a kereszténydemokrata politikus.
Hangsúlyozta, hogy az Európai Parlamentben – és máshol, más eszközökkel, a Hungary Helps programmal együttműködve – „élhetünk a nyilvánosság erejével”.