Hölvényi György: A vallásszabadság nem alku tárgya

Szerző: Kdnp.hu/Gondola

2026. március 26. 19:06

Hölvényi György az Európai Parlamentben hívta fel a figyelmet a mozambiki keresztényüldözésre és a Hungary Helps program humanitárius szerepére.

Amikor a világ hallgat, nekünk oda kell állnunk és cselekednünk kell. Ez a Hungary Helps küldetése a világ bármely pontján, és itt, Brüsszelben, az Európai Parlamentben is - hangsúlyozta a közösségi oldalán a KDNP EP-képviselője, az „Erőszak a keresztények ellen Mozambikban” címmel szerdán tartott konferenciáról beszámolva.

A konferencia díszvendége és felszólalója Inácio Saúre mozambiki érsek volt, aki közvetlen tapasztalatai alapján számolt be Mozambik északi részén, Cabo Delgado tartományban évek óta zajló keresztényüldözésről és annak súlyos társadalmi következményeiről – közölte Hölvényi György.

Rámutatott: a 2017 óta tartó fegyveres konfliktus Cabo Delgado tartományban súlyos humanitárius következményekkel jár: több mint hatszázezer ember kényszerült elhagyni otthonát az ország északi részén. A térséget széteső közösségek és célzott támadások jellemzik, ahol a keresztény lakosság is folyamatos fenyegetettségben él.

A térségben jelenleg háborús viszonyok uralkodnak, és a béke megteremtésével párhuzamosan elengedhetetlen a helyi közösségek megerősítése, az oktatás, a munkahelyteremtés és a hatékony humanitárius segítségnyújtás. Ebben kulcsszerepet játszanak az egyházak és a helyi közösségek, amelyek sok esetben az egyetlen védőhálót jelentik a rászorulók számára – emelte ki a kereszténydemokrata politikus.

Hangsúlyozta, hogy az Európai Parlamentben – és máshol, más eszközökkel, a Hungary Helps programmal együttműködve – „élhetünk a nyilvánosság erejével”.

A vallásszabadság nem lehet alku tárgya; Európa nem fordíthat hátat a vele kulturálisan rokon keresztény közösségeknek, hanem hatékony segítséget kell nyújtania számukra - számolt be Hölvényi György megállapításáról a Kdnp.hu.