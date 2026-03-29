Dömötör Csaba: a Tisza eltörölné a rezsicsökkentést

Szerző: MTI

2026. március 29. 11:36

Dömötör Csaba hangsúlyozta, a Tisza miniszterjelöltje nem csinált mást, mint felmondta a Brüsszelben feladott leckét: az Európai Bizottság évek óta követeli az árkorlátozások eltörlését, a különadók kivezetését.

A Tisza eltörölné az árkorlátozásokat, a rezsicsökkentést és az elmúlt évtizedek legsúlyosabb megszorító csomagját vezetné be - jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

A politikus úgy fogalmazott,

Kapitány István egy pillanatra megszegte a Tisza hallgatási parancsát, és elárulta, hogy kormányra kerülésük esetén megszüntetnék az ártámogatásokat,

ami egyet jelent a védett üzemanyagár és a rezsicsökkentés eltörlésével, és azt is mondta, megszüntetik a multik különadóját is.

Az EP-képviselő szerint nem véletlen, hogy

a tiszás jelölteknek tilos volt ezekről beszélni, hiszen az energia-ártámogatások eltörlése havonta több tízezer forinttal rövidítené meg a magyar családokat.

A politikus arra biztatott mindenkit, számolja ki, mekkora többletkiadással járna, hogyha Brüsszelből támogatott és a nemzetközi olajvállalatoktól érkező emberek kerülnének a magyar gazdaság kormányrúdjához, hozzáfűzve: ugyanezek az emberek támogatják a további energiaszankciókat is, ami a még nagyobb áremelkedések garanciája.

Az Európai Bizottság a magyar adózási rendszerbe is sokkal jobban belenyúlna: kétkulcsos jövedelemadót akarnak,

megvágnák a családi adókedvezményeket és vagyonadót is javasolnak.

Ezek köszöntek vissza a Tisza Párt kiszivárgott programjaiban, amelyet egyébként utána megpróbáltak letagadni - közölte Dömötör Csaba.

Az EP-képviselő úgy véli, hogyha ezt végrehajtanák, akkor az a "Bokros csomag ukrán zászlós, tiszás pólós kiadása lenne", az elmúlt évtizedek legsúlyosabb megszorító csomagja.

A politikus leszögezte, ha kormánypártokon múlik, akkor erről szó sem lehet, mert a magyarok pénzének Magyarországon a helye, nem mások háborújában, hanem a magyar családoknál.

A kormány az elmúlt 15 év alatt a különadókból a költségvetésbe érkezett mintegy 15 ezer milliárd forint legnagyobb részét a rezsicsökkentésre, az energia-ártámogatást fenntartására fordította. Ennek köszönhető az, hogy

európai összehasonlításban Magyarországon az egyik legalacsonyabb az áram és a gázár

- tudatta az EP-képviselő, és hozzátette: a választáson "ez forog kockán".

Dömötör Csaba szerint a választás tétje, hogy továbbra is olyan kormány lesz-e Magyarországon, amely képes a magyarok kezében tartani a jövőt érintő legfontosabb döntéseket.

A politikus kifejtette, a magyar választás jelentősége túlmutat önmagán. Mindenki felsorakozott a nemzetközi politikában, aki egy "hajlongó és engedelmes" kormányt akar Magyarországon, olyat, amely semmire nem mond nemet, és még az előtt kútba ugrik, hogy erre egyáltalán megkérnék. Nem ellenkezik a háborús, a bővítési és a migrációs terv vagy bármely olyan elképzelés ellen, amely káros Magyarország számára.

Szavai szerint ennek érdekében minden bevetnek:

"láttuk korábban a lejárató jelentéseket, a visszatartott uniós pénzeket, most ezeken túl

már a fizikai fenyegetések is megérkeztek, online cenzúrát vezetnek be, és egy korábban elképzelhetetlen léptékű kémfelvonulást is tapasztalunk".

Lehallgatják a külügyminisztert, megpróbálnak beépülni a pártokba és a külföldről finanszírozott médiumok és aktivista csoportok részvételével kiterjedt álhírkampányokat indítanak

- mondta.

Az EP-képviselő leszögezte, a Fidesz-KDNP nem az ő eszközeikkel, nem az ő fenyegető stílusukban fog erre válaszolni, sokkal inkább szavazatokkal április 12-én. Akkor érkezik majd meg a csendes többség válasza, az lesz a leghangosabb, a méltó válasz, azok válasza, akik nem akarják hagyni, hogy mások döntsenek a magyarok jövőjéről.

Dömötör Csaba felidézte a brüsszeli EUobserver című lap bő egy éve megjelent szerkesztőségi állásfoglalását, amelyben azt írták, hogy

a háborús politika ellen fellépő Szlovákiával és Magyarországgal szemben minden eszköz megengedett.

Felsorolták azokat a lépéseket, amelyekkel nyomást kell gyakorolni szerintük erre a két országra, és ezek között szerepeltek a titkosszolgálati eszközök is.

Nyilvánvalóan azok a titkosszolgálatok fokozzák a tevékenységüket, melyek azért szeretnének kormányváltást, hogy egy olyan kormány legyen hivatalban, amely nem fekszik keresztbe azoknak a terveknek, melyek nem szolgálják Magyarország érdekeit - közölte a politikus.