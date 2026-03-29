Soltész Miklós: a szentháromság egysége segít a különböző népességek összefogásában

Szerző: MTI

2026. március 29. 17:06

Soltész Miklós a felújított Szentháromság templom átadásán felidézte: a 20. század értelmetlen, és sok évtized távlatában érthetetlen történései, pusztításai, tragédiái mind együtt megjelennek a Tolna vármegyei községben.

A szentháromság egysége segített és most is segít a különböző népességek, németek, bukovinai székelyek, felvidéki magyarok összefogásában, a békesség megteremtésében - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelső államtitkára vasárnap Tevelen.

Soltész Miklós a felújított Szentháromság templom átadásán felidézte: a 20. század értelmetlen, és sok évtized távlatában érthetetlen történései, pusztításai, tragédiái mind együtt megjelennek a Tolna vármegyei községben.

A templom rávilágít arra, hogy

"milyen szorgalmasak voltak az ősök, milyen fantasztikus erőt képeztek hitben összefogásban és egymás iránti tiszteletben".

"Nem csak feladatunk, kötelességünk is az általuk épített templomot megszépíteni, megerősíteni, hogy ne csak múltja, jelene, hanem jövője is legyen a településnek" - fogalmazott az államtitkár.

Beszélt arról, hogy Tevel megmutatja a dolgos és a magyar nemzethez mindig hűséges németek életét. Ezért cserébe az első és második világháború veszteségeit, málenkij robotot, elűzetést kaptak, amely események során 270 teveli ember halt meg. Utalt arra is, hogy a holokauszt után az itteni a zsidó közösség tizenhárom tagja nem tért vissza soha a településre.

Hozzátette,

a bukovinai székelyek vándorlása, gyökereik kitépése, százak és százak tragédiája magában hordozza a közösség életét, ahogy a felvidéki magyarság megfélemlítése, az ősi földről való - lakosságcserének hazudott - elűzése is.

"A feladatunk az, hogy a sebeket gyógyítsuk, hogy az egységet erősítsük, amelyet a katolikus egyházon belül kapunk meg. A katolikus hit segít a sebeket gyógyítani, erősíteni a közösséget" - jelentette ki, hozzáfűzve, hogy ezért támogatták a templom több ütemben, eddig 157 millió forintból történt felújítását. Jelezte azt is, hogy a templombelső felújításához további segítségre számíthatnak a teveliek a kormány részéről.

A közelgő húsvétra utalva kiemelte: "azt is tudjuk akár a 20. századi tragédiából, akár a nagyhét a tapasztalatából, történéséből, hogy az uszítás, gyűlölet hová vezet".

Éljük meg imádságban és reményben az elkövetkező napokat is - mondta Soltész Miklós a gyülekezet tagjainak.

Csibi Krisztina (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője, képviselőjelöltje egyebek között azt mondta, a templomfelújítás, a helyi kálvária stációinak megmentése arról tanúskodik, hogy Tevelen a múlt értékeit megbecsülő, a jövőbe tekintő közösség él.

Az épületet a virágvasárnapi mise előtt Pál József plébános áldotta meg.

A barokk templomot 1794-ben kezdték építeni, 1797-ben fejezték be. 2024-ben 105 millió forintos támogatással és kétmillió forintos adományból

vonóvasakkal erősítették meg statikailag, megújították a tetőszerkezetet, és új tetőt kapott az épület.

Ezúttal megújult a teljes homlokzat és a toronyóra.