Magyar-görög - Kiegyenlített összecsapást ígér a múlt, de győznünk kell
A magyar és a görög labdarúgó-válogatott korábbi budapesti összecsapásainak mérlege hazai fölényt mutat a Puskás Arénában kedden 19 órakor kezdődő barátságos mérkőzés előtt.
Ezt megelőzően
12 alkalommal találkozott a magyar fővárosban a két fél, hat hazai és három vendég siker mellett három döntetlen született.
A két válogatott eddigi 22 találkozóját tekintve viszont a görögök felé billen a mérleg nyelve: a magyarok hatszor nyertek, tízszer vereséget szenvedtek, hatszor pedig döntetlennel zárult az összecsapás.
A két csapat legutóbb 2022 novemberében mérte össze a tudását, akkor a válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázs búcsúmérkőzésén 2-1-es hazai siker született a Puskás Arénában.
Marco Rossi szövetségi kapitány jelenlegi keretéből Sallai Roland már kétszer is eredményes volt a görögök ellen.
A magyar és a görög válogatott korábbi mérkőzései:
1938. március 25., Budapest:
Magyarország-Görögország 11-1 - vb-selejtező
magyar gólszerzők: Zsengellér (5), Nemes (3), Titkos (2), Vincze
1976. október 9., Athén:
Görögország-Magyarország 1-1 - vb-selejtező
magyar gólszerző: Kereki
1977. május 28., Budapest:
Magyarország-Görögország 3-0 - vb-selejtező
magyar gólszerzők: Pusztai, Nyilasi, Fazekas
1978. október 29., Szaloniki:
Görögország-Magyarország 4-1 - Eb-selejtező
magyar gólszerző: Várady
1979. május 2., Budapest:
Magyarország-Görögország 0-0 - Eb-selejtező
1983. május 15., Budapest:
Magyarország-Görögország 2-3 - Eb-selejtező
magyar gólszerzők: Nyilasi, Hajszán
1983. december 3., Szaloniki:
Görögország-Magyarország 2-2 - Eb-selejtező
magyar gólszerzők: Kardos, Törőcsik
1986. november 12., Athén:
Görögország-Magyarország 2-1 - Eb-selejtező
magyar gólszerző: Boda
1987. október 14., Budapest:
Magyarország-Görögország 3-0 - Eb-selejtező
magyar gólszerzők: Détári, Bognár Gy., Mészáros
1988. november 15., Athén:
Görögország-Magyarország 3-0 - barátságos
1989. október 25., Budapest:
Magyarország-Görögország 1-1 - barátságos
magyar gólszerző: Szekeres J.
1992. november 11., Szaloniki:
Görögország-Magyarország 0-0 - vb-selejtező
1993. március 31., Budapest:
Magyarország-Görögország 0-1 - vb-selejtező
2005. november 16., Athén:
Görögország-Magyarország 2-1 - barátságos
magyar gólszerző: Kenesei
2007. június 2., Iraklio:
Görögország-Magyarország 2-0 - Eb-selejtező
2007. november 21., Budapest:
Magyarország-Görögország 1-2 - Eb-selejtező
magyar gólszerző: Buzsáky
2008. május 24., Budapest:
Magyarország-Görögország 3-2 - barátságos
magyar gólszerzők: Dzsudzsák, Juhász, Vadócz
2015. március 29., Budapest:
Magyarország-Görögország 0-0 - Eb-selejtező
2015. október 11., Pireusz:
Görögország-Magyarország 4-3 - Eb-selejtező
magyar gólszerzők: Németh K. (2), Lovrencsics
2018. szeptember 11., Budapest:
Magyarország-Görögország 2-1 - Nemzetek Ligája
magyar gólszerzők: Sallai, Kleinheisler
2018. október 12., Athén:
Görögország-Magyarország 1-0 - Nemzetek Ligája
2022. november 20., Budapest:
Magyarország-Görögország 2-1 - barátságos
magyar gólszerzők: Sallai, Kalmár