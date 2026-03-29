XIV. Leó pápa: Krisztus a keresztről kiáltja az embereknek, hogy tegyék le a fegyvert

Szerző: MTI

2026. március 29. 15:04

Homíliájában az egyházfő arról beszélt, hogy Krisztusban a világ keresztre feszítettjeit láthatjuk meg, köztük a mai kor megsebzett embereit, akik elveszítették a reményt, akik erőszak és háború áldozatai.

Krisztus, a béke királya, ma is azt kiáltja keresztjéről: tegyétek le a fegyvert, emlékezzetek, hogy testvérek vagytok - mondta XIV. Leó pápa a Szent Péter téren bemutatott virágvasárnapi misén, amellyel megnyitotta a húsvéti nagyhetet.

A szertartás a Szent Péter tér közepén álló obeliszknél kezdődött, ahol

XIV. Leó megáldotta a Jézus jeruzsálemi bevonulását jelképező olajfaágakat

és pálmaleveleket.

Homíliájában az egyházfő arról beszélt, hogy Krisztusban a világ keresztre feszítettjeit láthatjuk meg, köztük

a mai kor megsebzett embereit, akik elveszítették a reményt, akik erőszak és háború áldozatai.

A mise végén XIV. Leó a béke útjainak megnyitását sürgette, hangoztatva, hogy a föld, a levegő és a tengerek a békére teremtettek, nem a háborúra.