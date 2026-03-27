Magyarország megkaparintását akarja elérni a brüsszeli kompánia

Szerző: Molnár Pál

2026. március 27. 06:46

Az Orbán Viktor vezette kormány szuverenista politikája az egész kontinensre bír jótékony kisugárzással, ezért kapnak tőle hideglelést Brüsszeltől Londonig, Madridtól Kijevig az új birodalomépítő balos, liberális, újmarxista, „nyitott Európáról” álmodozó erők - leplezi le a hungarofóbokat Kövesdi Károly.

A magyarság mindig lázadt, és bármit hajlandó feláldozni a szabadságáért. Ez olyan evidencia, amivel tisztában vannak a nagyhatalmak is, ezért próbálkoznak minden eszközzel felszámolni a szuverenitásunkat, megszerezni a Kárpát-medencét, ahol minden szétszabdaltság és szétszórtság ellenére még mindig a magyarok dominálnak - fogalmazott a Gondolának nyilatkozva Kövesdi Károly Európa-érmes publicista.

Az ukrán, a lengyel és a német titkosszolgálatok is befolyásolni akarják a magyar választásokat, hatalomra akarják juttatni a Tiszát - hangzott el az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában. Nincs új a Nap alatt, hiszen

Magyarország Mátyás király távozása óta szakadatlanul hibrid háborús nyomás alatt él.

A rendszerváltoztatás mozzanata után ez nem változott. Például 2002-ben a választás napján egy atlanti nagyhatalom diplomatái látogatták meg széles tévényilvánosság előtt az akkori hisztériakeltő párt és az akkor még létező kommunista utódpárt választási központját. A választásba való nyílt beavatkozás kísérlete tehát folyamatos. Miért érdemes az aktuális konkrétumok bemutatása mellett ezt is tudatosítanunk? . kérdeztük az Európpa-érmes közírót.

Mint elmondta: "Aki egy kicsit is ismeri a történelmet, tisztában van vele, hogy

a magyarság 'tüske a köröm alatt' a szláv és a germán harapófogóban. Tetszik, nem tetszik, idegen test vagyunk a kontinens közepén,

ráadásul olyan nemzet, amely nem adja olcsón a bőrét, és nehezen tűri az idegen befolyást. Lehet, hogy nagyképűen hangzik, de a magyarság mindig lázadt, és bármit hajlandó feláldozni a szabadságáért. Ez olyan evidencia, amivel tisztában vannak a nagyhatalmak is, ezért próbálkoznak minden eszközzel felszámolni a szuverenitásunkat, megszerezni a Kárpát-medencét, ahol – minden szétszabdaltság és szétszórtság ellenére még mindig – a magyarok dominálnak."

Fölvetődik a kérdés, hogy ezek az erőhatások hogyan érintik a soron következő választást.

A publicista szerint az április 12-ei kihívásnak "nem csak az a tétje, hogy megpróbáljanak leváltani egy nemzeti, szuverenista kormányt, hanem

magát Magyarországot szeretnék megkaparintani. Csak egy behódoló, irányítható politikai vezetés lenne számukra az elfogadható.

Ráadásul az Orbán Viktor vezette kormány szuverenista politikája az egész kontinensre bír jótékony kisugárzással, ezért kapnak tőle hideglelést Brüsszeltől Londonig, Madridtól Kijevig az új birodalomépítő balos, liberális, újmarxista, „nyitott Európáról” álmodozó erők. Ahogyan egy brüsszelita képviselő (nem méltó arra sem, hogy a nevét leírjam) évekkel ezelőtt pontosan fogalmazott: Magyarországgal szemben minden eszköz bevethető! A paletta nagyon tarka, az étvágyuk kimeríthetetlen, tehát van mitől tartanunk" - rögzíti Kövesdi Károly.

A publicista szerint:

"Ennek csak egy józan, tisztán látó, a következményeket pontosan tudatosító, a nemzet jövőjéért aggódó választói tömeg állhatja útját."

Főképen: A Fekete Sereg zászlaja.