Megnyíltak a Katolikus Karitász táborai

2024. június 26. 22:09

Hivatalosan is megkezdődött szerdán a Katolikus Karitász táboroztatási időszaka: napközis és bentlakásos táboraik idén is csaknem négyezer hátrányos helyzetű gyermek számára teszik elérhetővé, hogy a nyári kikapcsolódás mellett fejlesztő- és sportfoglalkozásokon vegyen részt - közölték a szervezők az MTI-vel.

A 2024-es táboroztatás Spányi Antal, a szervezet püspök-elnöke ünnepélyes áldásával vette kezdetét. Téglásy Pál, a Karitatív Tanács elnöke és Klaus Höhn, a szervezet németországi jószolgálati nagykövete jelenlétében, Balatonakaliban.



A tizenhat egyházmegyei szervezet és az országos központ összehangoltan szervezte meg önkénteseivel és munkatársaival a táborokat az ország minden szegletében: plébániákon, közösségi helyeken és különböző balatoni helyszíneken. Gyakran ez a hátrányos helyzetű családokból érkezők számára az egyetlen lehetőség az üdülésre, egyúttal nagy könnyebbség a szülőknek - írták.



A "Vár a nyár!" táborokban nehéz helyzetű családok gyermekei, valamint fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok vehetnek részt. Néhány csoport Kárpátalja és a Délvidék legszegényebb településeiről érkezik, valamint a "Felzárkózó települések" programba bevont baranyai falvakból.



Megjegyezték: a Katolikus Karitász budapesti integrációs központjával kapcsolatban álló, Ukrajnából elmenekülni kényszerülő családok gyermekei számára napközis tábort szerveztek.



A szervezet országos központja harmadik éve tart fenn Balatonakaliban 50 férőhelyes tábort, ahol több mint két hónapon keresztül egyhetes turnusokban nyaralhatnak a nehéz sorsú gyermekek.



Idén nem csupán magyarországi iskolásokat vár a szervezet: mintegy száz délvidéki, kárpátaljai és ukrajnai gyermeknek is biztosítják a balatoni kikapcsolódás lehetőségét.



Az első turnusban a kárpátaljai Técsőről és Kőrösmezőről érkező fiatalokat látnak vendégül. A tervezett programok között közösségi játék, akadályverseny, kézműves-foglalkozás, számháború, gyalogtúra, autóbuszos kirándulás és strandolás is szerepel. Helyet kapnak az egészségről, az önzetlenségről, a fogyatékosságról és a teremtésvédelemről szóló beszélgetések is, összhangban a Katolikus Karitász szellemiségével.



A közleményben idézték Écsy Gábort, aki köszöntőjében kiemelte: táboraik nem csupán nyaralási lehetőséget nyújtanak a gyermekeknek, hanem életre szóló élményeket, szociális és készségfejlesztést is biztosítanak számukra.

mti