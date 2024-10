Újra nekifut a kormány a Dunaferr-ügynek

2024. október 7. 15:22

Múlt hét kedden fizetésképtelenség miatt felszámolási eljárás indult a korábban Dunaferrként működő dunai vasmű tulajdonosa, a Liberty Steel két leányvállalata ellen. A gyár megvásárlását követően a Liberty egy 100 napos programot dolgozott ki, ebben vállalta egyebek mellett, hogy stabilizálja és felfuttatja a termelést, valamint elősegíti a dolgozók megélhetését, és folyamatosan fejleszti a béreket. Azonban abból, amit a Liberty megígért, szinte semmi nem teljesült, így 2024. szeptember végére a vasmű ismét nehéz helyzetbe került. A kormány a felszámolási eljárások hírére reagálva a bérek kifizetésére szólította fel a Libertyt.

Hétfőn az Országgyűlés napirend előtti felszólalásainak sorában Komjáthi Imre (MSZP) a Dunaferr helyzetére hívta fel a figyelmet. Elmondta, a kormány kifizette a tulajdonos helyett a dolgozók elmaradt bérét, amely 17,8 milliárd forintba került. Nem helyes, hogy ilyen tulajdonosokat hoznak Magyarországra, akik azért jönnek, hogy nyerészkedjenek és megdézsmálják a magyar adófizetők pénzét – hangoztatta. Hírek szóltak kínai befektetőkről, de most azt is hallani, hogy egy svájci-szlovák befektető nézte ki a céget. Reméli, folytatta, hogy a Dunaferr dolgozóinak lesz munkája és nem hoznak ide legközelebb is gazdasági kalandorokat, akik csak a magyar adófizetők pénzére sóvárognak. Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára (képünkön) rögzítette, a dunaújvárosi vasmű nagyon fontos az országnak, az ottdolgozóknak és a beszállítóknak. A Dunaferr megmentésére a magyar kormány az elmúlt 1-1,5 évben jelentős energiákat és pénzeszközöket fordított. Ugyanakkor nincsenek abban a helyzetben, hogy válogassanak az acélipari befektetők között – jelezte.

A dunai vasmű megmentését fontosnak tartják, most is azon igyekeznek, hogy befektetőket találjanak. Azt mondta, a jelenlegi indiai tulajdonosnak mintegy ötven vállalata van a világban, joggal bíztak benne. "Csalódnunk kellett nekünk is" – fogalmazott.

MTI