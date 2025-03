Az egyház és az állam együttműködésben tesz a közös célokért

2025. március 2. 20:30

Az egyház és az állam különváltan, de együttműködésben tesz a közös célokért, az egyházak ezért nevelnek gyermekeket a bölcsődétől az általános iskolán és gimnáziumon át az egyetemig, ápolnak betegeket, gondoskodnak idős emberekről, segítik a szegényeket és a rászorulókat, gyógyítják a szenvedélybetegeket - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap Dunavarsányban.

Gulyás Gergely a Dunavarsányi Református Egyházközség gyülekezeti hálaadó és bölcsőde-átadó ünnepségén arról beszélt, hogy a Dunavarsányi Református Egyházközség növekedése az elmúlt évtizedekben, sőt az elmúlt több mint 100 évben győzelem volt mindig is a korszellemmel szemben.

Hozzátette, hogy 110 év alatt egy maroknyi, de lelkesen, közösen imádkozó hívőből önálló anyaegyházzá növekedtek. "Miközben épült a közösség, épült a templom is"

- mondta a miniszter.

Gulyás Gergely emlékeztetett: az ötvenes évek második felében készült el a templom, olyan korban, amikor Magyarországon senki sem tudta, hogy egyáltalán lehet-e templomot építeni.

Hozzátette, a viharos történelmi időkben is sikerült mindig megtalálni a továbblépés módjait, elkészült a templom, a torony, a lelkészlakás, sőt a cserkészotthon és a közösségi ház is. Az egyházközség élete és munkája sokak számára jelentett és jelent ma is áldást a mindennapokban - emelte ki.

A miniszter úgy fogalmazott, hogy "hittel, közösségépítéssel és közszolgálattal sokat tesz hozzá Dunavarsány mindennapjaihoz az egyházkerület", aminek ékes bizonyítéka a most átadott Mózeskosár bölcsőde is.

Elmondta: természetes, hogy a gyermekek biztonsága a szülőknek a legfontosabb, egyben minden település, sőt végső soron az egész ország jövője is ezen áll vagy bukik.

"Nem mindegy, hogy kire lehet hagyni kisgyermekeket, hol szerzik az első benyomásaikat, kik és hogyan foglalkoznak velük, milyen környezetben tölthetik el a napjaikat"

- fűzte hozzá a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely elmondta, hogy a reformátusok értékes szolgálatot vállalnak az országban, és különösen látványos, értékes a tevékenységük Dunavarsányban is.

Hozzátette, hogy a településen az egyház feladata nem áll meg a templom falainál, hanem a társadalom mindennapjaiban is hirdeti azt, amit az egyháznak a XXI. század nehéz viszonyai közepette is hirdetnie szükséges. Ehhez egy újabb lehetőség és újabb eszköz ez a bölcsőde, egy újabb eszköz arra, hogy a legfiatalabbak is már elsők közt megtanulhassák azt, ami reformátusok címerén szerepel: "Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?" - fogalmazott.

Az új bölcsőde 840 millió forintos kormány-, illetve uniós támogatással épült, négy csoportszobában 56 kisgyermeket tudnak fogadni.

mti