A hétvégén is folytatódik a csapadékos idő és lehűlés kezdődik

2025. március 14. 08:00

A hétvégén is folytatódik a csapadékos idő, szombaton, a március 15-ei nemzeti ünnepen is országszerte várható eső, zápor, zivatar, és majd csak vasárnap csökken a csapadék esélye. A szél élénk, olykor erős, viharos lesz, és a hőmérséklet is visszaesik - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken az összefüggő felhőzet és csapadékzóna fokozatosan halad északkelet felé, miközben délelőttől délnyugat felől már szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet, ezt követően ott megindul a gomolyfelhő-képződés. Elszórtan záporok, a nap második felében egy délnyugat-északkeleti sávban zivatarok alakulnak ki.

Főként a déli országrészben támad fel a délies szél, ott erős, olykor viharos lökések is előfordulnak, emellett a zivatarokhoz kapcsolódóan is előfordulhatnak viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északnyugati felén 8-15 fok között, délkeleti tájain 20 fok körül alakul.

A március 15-ei nemzeti ünnepen, szombaton túlnyomóan borult idő várható, inkább csak délkeleten szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. Délnyugat felől újabb, kiterjedt csapadékzóna érkezik, amelyből szinte országszerte várható eső, zápor, délkeleten esetleg zivatar is. A délnyugati szél északnyugatira, északira fordul, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-11, délután többnyire 6-12 fok várható, ugyanakkor délkeleten 13-20 fok valószínű.

Vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, elszórtan alakulhat ki eső, zápor és az északi, északkeleti szél élénk, helyenként erős lesz. A minimum 0 és plusz 7, a csúcsérték 8 és 13 fok között valószínű.

mti