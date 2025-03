NAV: már elérhetők az adóbevallási tervezetek

2025. március 14. 13:36

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az idén több mint 5,6 millió adózónak készítette el az szja-bevallási tervezetét; az adóbevalláshoz segítséget kapnak az egyéni vállalkozók, az őstermelők és az áfás magánszemélyek is - közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a tervezeteket a NAV eSZJA-oldalán nézhetik meg azok, akik regisztráltak az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra. Számítógépen, okostelefonon és tableten is megtekinthető, szükség esetén módosítható is az szja-bevallási tervezet. Aki egyetért a dokumentum adataival, néhány kattintással jóvá is tudja hagyni.

Az szja szerint adózó egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek a tevékenységükből származó jövedelmi, illetve az adóhivatali nyilvántartásokban nem szereplő adatokkal kell kiegészíteniük bevallási tervezetüket. Az ő esetükben továbbra is önállóan kell benyújtani a bevallást, a számukra készített tervezetek nem válnak automatikusan bevallássá, de segítségül szolgálnak annak elkészítéséhez.

A bevallási tervezeteket ki kell egészíteni azokkal a jövedelmekkel, amelyekről a tervezet nem tartalmaz adatot, ugyanakkor a magánszemélynek van információja, igazolása róla. Ilyen lehet például az ingatlan-bérbeadás vagy az ingó és ingatlanértékesítés jövedelme.

Ha a magánszemély jogosult valamelyik adóalap-kedvezményre (például első házasok kedvezménye, személyi kedvezmény, családi adókedvezmény), de év közben nem

kérte a munkáltatótól, kifizetőtől annak érvényesítését, akkor mindenképpen érdemes kiegészíteni a tervezetet.

A NAV felhívta a figyelmet: fontos a tervezetet átnézni, és szükség szerint legkésőbb május 20-áig kiegészíteni, módosítani. Ha valamilyen jövedelem nem kerül be a bevallásba, akkor egy esetleges adóellenőrzés során nemcsak a be nem vallott jövedelem utáni adót kell megfizetni, hanem az adóhiány miatti adóbírságot és késedelmi pótlékot is.

mti