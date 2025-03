Biciklivel hajón

2025. március 29. 22:56

A családokra és a kerékpárosokra fókuszál kedvezményeivel és szolgáltatásaival a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) az idei, 179. személyhajózási szezonban, emellett célja az is, hogy elérje vagy akár meg is haladja a tavalyi rekordforgalmat - mondta a vezérigazgató a társaság szezonnyitó rendezvényén, egy Fonyód-Badacsony között közlekedő katamaránon.

Veigl Gábor felidézte, hogy tavaly 4 új hajót is forgalomba állítottak, és rendkívül jó szezont zártak. Több mint 2,3 millió utast szállítottak a társaság hajói és kompjai, ami 200 ezerrel múlta felül az előző évi utasforgalmat, visszaigazolva az addigi fejlesztések eredményességét - fogalmazott.

Idén a társaság kiterjeszti a tavaly bevezetett családi kedvezményeket az egygyermekes családokra is - több mint 10 százalékkal csökkentve az utazás díját -, amelyet nemcsak menetrendi, hanem sétahajókra és gyermekhajó-programokra is igénybe lehet venni.

"A kerékpárosok számának növekedése egészen elképesztő"

- fogalmazott a vezérigazgató. Ismertette, tavaly kerékpárosbarát útvonalakat és járatokat határoztak meg, idén pedig csökkentették a bicikliszállítás díját mind a hajókon, mind a kompokon.

A tájékoztatása szerint a kompokon továbbra is élnek a tavaly bevezetett kedvezmények: gépjárműjegy megváltásával díjmentesen utazhatnak a 14 év alattiak, a nagycsaládosok, a nyugdíjasok, a 14-25 év közötti fiatalok pedig félárú jegyet válthatnak. A digitális BAHART-kártya akár 15 százalékkal olcsóbb kompközlekedést biztosít. Fizetni SZÉP-kártyával is lehet, a jegyek pedig megválthatóak az online jegyértékesítő felületen, valamint a kikötőkben található jegyautomatákon keresztül is - sorolta.

Veigl Gábor a hétvégén induló járatokról közölte, egyelőre a két fő útvonalon, Fonyód-Badacsony, valamint Siófok-Tihany között közlekednek mentrend szerinti járatok minden pénteken, szombaton és vasárnap, a tavaszi szünettől pedig már minden nap. Május 1-jén további útvonalakon indul be a forgalom Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonboglár, Balatongyörök, Balatonmáriafürdő, Révfülöp és Szigliget kikötőinek bekapcsolódásával.

A tavaszi szünetben sétahajózásra, azt követően pedig már egyedi programhajókra is jegyet lehet váltani, míg a nyári főszezonban gyerekhajók, gyerekkoncert-sorozatok, naplementenéző sétahajók, chill- és bulihajók is várják a közönséget

- ismertette.

A hajózási szezonnyitást Fonyód és Badacsony programokkal színesítette. Hartai Béla (független), Badacsonytomaj polgármestere azt hangsúlyozta, a Balaton nem elválasztja, hanem összeköti a partján lévő településeket.

"Badacsonytomajhoz a legközelebb eső város sem Tapolca, ahogy mindenki gondolná, hanem Fonyód"

- mondta. Erdei Barnabás (Fidesz-KDNP), Fonyód polgármestere is méltatta a két település közötti, régóta élő kapcsolatot, amelyben részt vesznek egymás kulturális és gasztronómiai rendezvényein is, köszönhetően a személyhajózásnak is.

Veigl Gábor kérdésre válaszolva elmondta, a 75 százalékban állami, 25 százalékban pedig balatoni önkormányzat tulajdonában lévő BAHART-nak tavaly 4,8 milliárd forintos árbevétele volt, ami 10 százalékkal haladta meg az előző évit. Az adózott eredmény csaknem 200 millió forint, amit a korábbi évek gyakorlata szerint várhatóan nem vesznek ki osztalékként a tulajdonosok, hanem visszaforgatják a cég fejlesztéseire.

Idén 4-8 százalékos emelések lesznek a személyhajózás-, és 10-15 százalékos emelések a vitorláskikötők díjaiban

- mondta.

Ismertette, már zajlik a társaság balatonfüredi kikötőjének mintegy 500-600 millió forintos felújítása, ami a tervek szerint a főszezonra elkészül. Nyár végétől indul a két kompkikötő felújítása mintegy 5 milliárd forintból, várhatóan két ütemben, két télen át, amihez az állam 3 milliárd forintnyi támogatást nyújt.

Az idei főszezon után kezdődik meg a fonyódi kikötő 500-600 millió forintba kerülő felújítása is, amivel a tervek szerint jövő tavaszra készülnek el - közölte a vezérigazgató. Hozzátette, a távlati tervekben szerepel a kikötőfelújítások folytatása Badacsonyban, Balatonlellén és Balatonföldváron, valamint további flottafejlesztés.

mti