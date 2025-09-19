43 elfogás a Blaha Lujza tér környékén

A rendőri jelenlét megerősítése óta, az elmúlt két hétben 43 embert fogtak el a rendőrök a budapesti Blaha Lujza téren és környékén - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteken a rendőrség honlapján.
A rendészeti helyzetet értékelve és a lakossági panaszokra reagálva a VIII. kerületi rendőrök a BRFK közrendvédelmi főosztálya és a Készenléti Rendőrség járőreivel megerősítve szeptember 5-e óta éjjel-nappal gyalogos járőrszolgálatot látnak el a tér környékén, jogsértés estén azonnal intézkednek, és bárki fordulhat hozzájuk, kérhet segítséget.
Az elmúlt két hétben a Blaha Lujza téren és Józsefváros további frekventált közterületein 724 embert igazoltattak, 43 embert elfogtak: négyet bűncselekmény, tízet szabálysértés miatt köröztek, 28-at bűncselekmény elkövetésén értek tetten, egyet pedig azért, mert megszegte a bűnügyi felügyelet szabályait.
Ezen kívül hat embert bűncselekmény gyanúja miatt, kettőt szabálysértésért állítottak elő, megtaláltak két eltűntként körözött embert, egy rászorulóhoz pedig mentőt hívtak.
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúja miatt 21 ember ellen indult büntetőeljárás, köztük három terjesztővel szemben - áll a közleményben.
Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
Egyre több tudományos kutatás bizonyítja, hogy a túlzott képernyőhasználat súlyosan károsíthatja a legkisebbek fejlődését. Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő ezért egy új törvényjavaslatot nyújtott be, amely kötelező figyelmeztetést írna elő minden digitális eszköz forgalmazása során: 6 éves kor alatt nem ajánlott a használat. A politikust a javaslat hátteréről, céljairól és a várható társadalmi támogatottságról kérdeztük.
A kormányfőt kérdezték a tíz évvel ezelőtti, a röszkei határnál történt eseményekről. Elmondta, Röszkénél derült ki, hogy a migránsok nem menekültek, hogy mobiltelefonjaik vannak, hogy összehangolt akcióra képesek, inkább katonai jellegű a mozgásuk és nem pedig a menekültekre emlékeztető, ott derült ki, hogy bankkártyáik vannak, hogy szervezett embercsempész-hálózatok mozgatják őket, és ott derült ki, hogy az egész mögött Soros György civil szervezeteinek hálózata húzódik meg.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.