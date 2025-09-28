90 éve született Aradszky László

2025. szeptember 28. 13:07

Valamennyi nagy táncdalfesztivál döntőse és számtalan sláger előadója volt a legendás énekes, aki imádta az operát, a futballt és a közönségét.

A mindig derűs és életvidám előadóművész országos ismeretséget a Még ide-oda húz a szív című dallal szerzett, miután megnyerte a Magyar Rádió Tessék választani! című könnyűzenei versenyét. Az ország legelső aranylemezét is ő érdemelte ki a Dobos Attila - Szenes Iván szerzőpáros tollából született Isten véled, édes Piroskám című dallal. A máig népszerű slágerrel a Magyar Rádió Made in Hungary versenyét nyerte meg 1966-ban.

Pályafutása során operát, magyarnótát és lakodalmas dalokat is énekelt. Nem csak a húszéveseké a világ című dala lett a legnagyobb slágere. A művész halála után pályatársa és barátja, Koós János így emlékezett rá: „Aranyos ember volt, mindig jókedvű, mosolygós, és dalai sem voltak szomorúak. Nem véletlen, hogy több mint ötven éven át nagyon sikeres tudott lenni ebben a szakmában. Biztos vagyok abban, hogy Magyarországon évtizedek múlva is mindenki tudni fogja az Isten véled, édes Piroskámat.”

A Nemzeti Fotótár kincseiből emlékezetes pillanatot mutatunk be Aradszky László pályafutásából.

MTI