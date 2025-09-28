90 éve született Aradszky László

Valamennyi nagy táncdalfesztivál döntőse és számtalan sláger előadója volt a legendás énekes, aki imádta az operát, a futballt és a közönségét.
A mindig derűs és életvidám előadóművész országos ismeretséget a Még ide-oda húz a szív című dallal szerzett, miután megnyerte a Magyar Rádió Tessék választani! című könnyűzenei versenyét. Az ország legelső aranylemezét is ő érdemelte ki a Dobos Attila - Szenes Iván szerzőpáros tollából született Isten véled, édes Piroskám című dallal. A máig népszerű slágerrel a Magyar Rádió Made in Hungary versenyét nyerte meg 1966-ban.
Pályafutása során operát, magyarnótát és lakodalmas dalokat is énekelt. Nem csak a húszéveseké a világ című dala lett a legnagyobb slágere. A művész halála után pályatársa és barátja, Koós János így emlékezett rá: „Aranyos ember volt, mindig jókedvű, mosolygós, és dalai sem voltak szomorúak. Nem véletlen, hogy több mint ötven éven át nagyon sikeres tudott lenni ebben a szakmában. Biztos vagyok abban, hogy Magyarországon évtizedek múlva is mindenki tudni fogja az Isten véled, édes Piroskámat.”
A Nemzeti Fotótár kincseiből emlékezetes pillanatot mutatunk be Aradszky László pályafutásából.
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
Nagy Feró, a Beatrice frontembere, Kossuth-díjas rockzenész a legutóbbi Váci Polgári Estet követően a Vác Online-nak adott interjúban fejtette ki véleményét a Szőlő utcai botránnyal kapcsolatban.
Bakondi György emlékeztetett arra, hogy tíz évvel ezelőtt mintegy négyszázezer ismeretlen, papírokkal nem rendelkező illegális migráns hatolt be embercsempészek irányításával Magyarországra, az Európai Unió területére.
Soltész Miklós a Szent István király templom toronysüvegének felszentelése alkalmából tartott ünnepi szentmisén kiemelte: az összefogás kihat a hitre és a lélekre, a szlovák nemzetiség megmaradására, a szlovák-magyar kapcsolatokra és a két nemzet törvényhozására is.