Felföldi és budapesti újságíró kapta az idei Eötvös József Sajtódíjat

Szerző: gondola

2025. december 15. 06:06

Ebben az évben egy felvidéki televíziós újságíró és egy belső-magyarországi világhálós újság főszerkesztője vehette át a Magyar Páneurópa Unió újságíró-kitüntetését, az Eötvös József Sajtódíjat: Bartók Csaba és Stier Gábor.

Melocco Miklós alkotása: Eötvös József Sajtódíj - archív

A Budán megtartott ünnepségen adták át a Melocco Miklós által alkotott érmeket a díjazottaknak. A felföldi újságíróról Dr. Grünwald Anna, a pécsi szervezet elnök asszonya írt laudációt, ezt Aba Béla, a Magyar Páneurópa Unió Egyesület elnöke olvasta fel.

Bartók Csaba televíziós újságíró, szerkesztő-rendező 1968. május 5-én született Rozsnyón. Éppen 30 éve, 1995-től foglalkozik televíziós műsorok készítésével. Egyúttal ő a Magyar Televízió felvidéki tudósítója is. 2006-tól a Regfilm televíziós műsorkészítéssel foglalkozó kft. társtulajdonosa, a felvidéki Magyar Televíziósok Szövetségének alapító-alelnöke – a szövetség által működtetett Felvidéki Híradó hirek.sk internetes portál videótartalmi részének felelős szerkesztője -, elkötelezett harcosa a magyar ügyeknek Felvidéken a Kós Károly Kollégium tagjaként is, továbbá az MKP színeiben a Szepsi Város önkormányzati képviselője is volt. Tanulmányai irányát e felsorolt feladatoknak rendelte alá: Pozsonyban a választott önkormányzati képviselők tréningsorozatán vett részt, majd újságírói mesterkurzuson az Új Szó szervezésében Pozsonyban, továbbá a lakiteleki Dunaversitas által szervezett mesterkurzuson televíziós rendezőként a Budapesti Üzleti és Kommunikációs Főiskolán a kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakát hallgatta. Munkásságát a legkülönbözőbb, de a nemzeti célokat szolgáló szervezetekben fejtette ki, így 2012-2017 között a Felvidékért felelős tagja volt az MTVA keretein belül működő Kós Károly Kollégium vezérigazgatói tanácsadó testületének, 2015-től elnöke a Jövőért Alapítványnak. Ő maga az itteni szerepét élete nagy projektjének, a szepsi iskolaközpont felépítését tekinti. „Megálmodtam, majdnem belerokkantam, mert a hatalom megpróbált ellehetetleníteni – vallja magáról -, de az iskola 9 millió euró költséggel, Magyarország kormányának támogatásával mégiscsak megépült”! A Duna World csatornán került először bemutatásra az „Egy tollvonás, egy nép sorsa” című filmje, mely a felvidéki kitelepítettekről szól. Bartók Csaba zsűrikben is részt vesz, például a lakiteleki Kistérségi és Kisközösségi Televíziók Nemzetközi Filmszemle előzsűrijének és zsűrijének is tagja. Napi fő tevékenységét jelenleg a hír- és magazinműsor gyártás jelenti. Fő megrendelője az MTVA, ahová havonta átlagban 30-40 tartalmat jegyez (élő bejelentkezés, hír).

Az Eötvös József Sajtódíj 2025. évi belső-magyarországi kitüntetettje Stier Gábor újságíró, a moszkvater.com főszerkesztője. Róla Molnár Pál Eötvös József sajtódíjas újságíró, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke írt laudációt. Távolléte miatt Csűrös Csilla rádiós újságíró olvasta fel a szöveget az ünnepségen:

„Csúnya a zsarnokság, de a fortélyos elnyomás még undokabb” – állapította meg Eötvös József. Ő maga két kormányban is miniszter volt, egy többé-kevésbé szuverén kormányban, majd egy szorosabb császári fennhatóság alatt működő kabinetben, s alighanem személyes tapasztalatai lehettek az itt idézett keserű megállapításhoz.

Stier Gábor - archív

Most olyan újságírót tüntetünk ki a báró Eötvös Józsefről elnevezett sajtódíjjal, aki az eltelt évtizedekben mind a zsarnokságról, mind a fortélyos elnyomásról részletgazdag képet alkothatott. Gondoljunk csak bele: tucatnyi alkalommal kérdezte Putyint, készített interjút több vezető politikussal, így Szergej Lavrovval, Wolfgang Schüssellel, Václav Klausszal, Alessandra Mussolinivel, Viktor Juscsenkóval, Viktor Janukoviccsal, Petro Porosenkóval, Lech Walesával, Aleksander Kwasniewskivel, Lech Kaczynskivel, Jaroslaw Kaczynskivel, Jerzy Buzekkel, de nemcsak politikusok, hanem művészek, sportolók, köztük: Jurij Ljubimov, Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Zbigniew Namyslowski, Détári Lajos is interjúalanyai között sorakoznak.

Ez a világlátott újságíró Győrben született 64 évvel ezelőtt, majd ahol gyerekkorát élte, annak a helységnek Gyarmat a neve, ott végezte az általános iskolát. A középiskolát már a magyarok fővárosában járta ki, az Apáczai Gimnáziumban érettségizett. Tanulmányait a moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében újságíró szakon folytatta. Tudását az ELTE magyar-orosz-politológia szakán egészítette ki.

1990-től 2018-ig 28 éven át a Magyar Nemzet című, „konzervatívként” jegyzett, szebb magyar kifejezéssel „fontolva haladó” napilap munkatársa, 2000-től 2017-ig a külpolitikai rovat vezetője, majd a lap főmunkatársa. A lap utolsó moszkvai tudósítója. Szakterülete a posztszovjet térség, Közép-Európa, a délszláv térség, valamint – nem kis agykapacitást követel – a globális folyamatok. Rendszeresen publikál külpolitikai folyóiratokban, írásai, interjúi időről időre megjelennek a német, az orosz, valamint a közép-európai sajtóban.

Önmagát külpolitikai újságírónak, elemzőnek, publicistának írja le. Mi magyarok valószínűleg büszkék lehetünk rá többek közt azért is, mert a nagy orosz sajtótalálkozó, a több napos Valdaj egyetlen magyar tagja. Ehhez kellett az, hogy 2000-ben A Putyin-rejtély címmel könyvet jelentessen meg.

Én magam videón láttam, hogy amikor egy Valdaj-találkozón kérdést tett föl Putyinnak, a minden oroszok elnöke emlékezett arra, hogy Gábor egy évvel azelőtt milyen kérdést tett föl neki.

Még egy személyes emléket hadd idézzek föl. Amikor magam is a Magyar Nemzet című nemzeti szabadelvű lapnál dolgoztam, egyszer a lépcsőn találkoztunk. Gábor másfél perc alatt úgy foglalta össze a nemzetközi helyzetet, hogy nekem legalább 3 órai fárasztó olvasásra lett volna szükségem ahhoz, hogy nagyjából ugyanez a kép kialakuljon a fejemben. Lényeglátása, tömörsége – fogalmazhatok így – lenyűgözött.

Valószínűleg büszkék lehetünk arra is, hogy van egy moszkvater.com című magyar világhálós újság. Ennek a lapnak az alapítója, főszerkesztője Stier Gábor. Aki követni próbálja az orosz-ukrán háború fejleményeit, az tapasztalhatja, hogy az igazán profi híradás ezen a honlapon található.

Tudjuk, hogy az orosz-ukrán háború ügyében celebek is sűrűn mutogatják magukat a képernyőn. Örömmel tapasztalhatjuk, hogy Gábor az alapos hozzáértés mellett az emberi viselkedésre is mintát ad a műsorokban. Hetente kétszer jelenik meg podcastje az Ultrahang Youtube csatornáján. Állandó résztvevője a Hír Tv külpolitikai elemző műsorainak, és vendégként rendszeresen szerepel egyéb televíziós csatornákon, valamint podcastekben is.

Munkája élénkségét, színességét jól érzékeltetil hogy az imént felsoroltakon kívül Alekszej Navalnij, Szergej Alejnyik és Makszim Rizsenkov – belarusz külügyminiszterek – is büszkélkedhetnek azzal, hogy velük Stier Gábor is interjút alkotott.

Tudása tudományos szintű. A Metropolitan Egyetem kommunikáció szakának docense. A Tolsztoj Társaság a Magyar-Orosz Együttműködésért Egyesület elnökségének a tagja. Több újságírói szakmai elismerés mellett megkapta a Lengyel Köztársaság Lovagkeresztjét.

Gábor újságírói munkája segít minket a tiszánlátásban, leveszi szemünkről a jelképes kötést. És ez rendkívül fontos.

Hiszen maga báró Eötvös József is megírta:

„Bekötött szemmel senki sem járhat egyenesen.”