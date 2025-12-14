Labdarúgó NB I - Újfent hazai vereséggel taszította szurkolóit a Fradi

Szerző: MTi/gondola

2025. december 14. 19:06

Robbie Keane már az elején elrontotta a meccset: csak öt új játékost küldött be a hétközi kupameccshez képest. Legalább hét-nyolc pihent játékossal kellett volna kezdenie.

Gróf - jól védett, de a gól előtt fölöslegesen elmozdult a hosszú sarok felé, ha állva marad, lábbal könnyen hárít.

Cissé - csapata legjobbja volt.

Raemaekers - indokolatlan labdavesztésekkel, fölösleges szabálytalansággal rongálta a csapatjátékot.

Szalai G. - nem éri el a Fradi színvonalát. A gólt miatta kapta csapata. Fontos, hogy a válogatott keretbe a jövőben ne tegye be Rossi.

Cadu - tehetséges játékos, de nem tud koncentrálni. Károkat okoz csapatának, többet, mint hasznot..

Makreckis - hullámzó teljesítményű tehetséges játékos, most jó volt.

Levi - nem éri el a Fradi színvonalát. Gólpasszt adott az ellenfél játékosának, Báránynak. Utóbbi elügyetlenkedte a helyzetet. Levit a Soroksár csapatában kell szerepeltetni, majd eladni.

Kanichowsky - nem éri el a Fradi színvonalát. Lövési kísérletei vármegyei harmadosztályúak voltak. A Fradi NB III-as csapatában kell játszatni, majd eladni.

Romao - tehetséges játékos, most nagyon gyenge volt, le is cserélték.

Ötvös - nem éri el a Fradi színvonalát, most is sokat ügyetlenkedett.

Gruber - nagyszerű játékos, 10 perc helyett fél órát kellett volna kapnia. Akkor győz a Fradi. Ez volt Keane másik nagy hibája.

Tóth A. - a nagy tehetségű játékos az utóbbi hetekben elhalványult, most még gyengébb volt.

Nagy B. - nem éri el a Fradi színvonalát, ma is alacsonyabb nívón játszott.

Varga B. - úgy tünt, mintha nem venné komolyan a játékot.

Joseph - egyszer sem erőltette meg magát.

Yusuf, 61. - erőlködött, de most nem ment neki.

A Debrecen egygólos győzelmet aratott a címvédő Ferencváros vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 17. fordulójának második vasárnapi mérkőzésén.

A harmadik hajdúságiak a sikerükkel pontszámban utolérték, de rosszabb gólkülönbségük miatt megelőzni nem tudták a fővárosi riválisukat. Az FTC sorozatban három siker után kapott ki, így nem tudta visszavenni az első helyet a Győrtől. A zöld-fehérek ebben az idényben gyengén szerepelnek hazai pályán, ugyanis eddigi kilenc meccsükből csupán hármat nyertek meg és immár negyedszer vesztettek.

Fizz Liga, 17. forduló:

Ferencvárosi TC-Debreceni VSC 0-1 (0-0)

Groupama Aréna, 10 657 néző, v.: Berke

gólszerző: Bárány (75.)

sárga lap: Romao (34.), Varga B. (91.), illetve Youga (89.)

FERENCVÁROSI TC:

Gróf - Cissé, Raemaekers, Szalai G. - Cadu (Makreckis, 61.), Levi (Kanichowsky, 61.), Romao (Ötvös, a szünetben; Gruber, 80.), Tóth A., Nagy B. - Varga B. Joseph (Yusuf, 61.)

DEBRECENI VSC:

Varga Á. - Dacosta, Mejias, Lang, Guerrero - Szűcs, Batik - Kocsis D. (Bermejo, 74.), Dzsudzsák (Komáromi, 74.), Gordic (Youga, 89.) - Szuhodovszki (Bárány, 10.)

Az Európa-ligában remeklő címvédő kezdte jobban a mérkőzést, ráadásul a vendégeknél a századik élvonalbeli találkozóján szereplő Szuhodovszkit tíz perc után le kellett cserélni sérülés miatt. Mezőnyben ugyan kiegyenlített volt a játék képe, de a zöld-fehérek kezdeményezőbbek voltak, mégis az első nagy védést a hazaiak kapusának, Grófnak kellett bemutatnia.

A játékrész második felében már a hajdúságiak is vezettek lendületes és ígéretes támadásokat, gól viszont nem született, mert az egyik oldalon Nagy Barnabás lövését Varga Ádám védte, a másik oldalon pedig Dzsudzsák próbálkozása centikkel elkerülte a kaput.

Térfélcserét követően is jó iramban futballoztak a csapatok, az első két helyzet pedig a piros-fehérek előtt adódott, Szűcs távolról nem sokkal tévesztette el a jobb alsó sarkot, míg Bárány lövését Gróf hárította. A Debrecen a második félidőben a harmadik, egyúttal legnagyobb helyzetét már nem hibázta el: Szalai nagy hibája után a csereként beállt Komáromi első labdaérintéséből gólpasszt adott Báránynak, aki egy szép csel után talált a hálóba.

A DVSC a vezetés birtokában sem adta fel a támadások lehetőségét, többször végleg eldönthette volna a meccset, a hosszabbításban viszont már beszorította a Ferencváros, amelynek hiába voltak meg a helyzetei az egyenlítéshez, Varga több nagy védéssel megőrizte csapata számára a minimális előnyt a lefújásig.